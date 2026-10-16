FOTO: La innovación alimentaria, clave para un futuro saludable según el Papa en el Día Mundial de la Alimentación

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- Este viernes se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, que este año se celebra bajo el lema "Innovar hoy para nutrir mañana". Esta campaña enfatiza la necesidad de innovación para abordar los desafíos alimentarios actuales y construir un futuro más sostenible. El propósito es combinar soluciones innovadoras con conocimientos tradicionales y enfoques inclusivos.

El objetivo central es garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, variados, seguros y nutritivos, sin comprometer la salud del planeta, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas. Este lema fue propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene un significado estratégico en el contexto actual.

Además, se subraya que no se trata únicamente de avanzar en nuevas tecnologías, sino de utilizar el conocimiento para fortalecer la soberanía alimentaria. La innovación en la producción de alimentos se presenta como una oportunidad para enfrentar la inseguridad alimentaria, optimizar el uso de recursos y promover el derecho a una alimentación saludable y segura.

Datos de la FAO indican que a nivel global, 672 millones de adultos y 124 millones de niños son obesos, y 40 millones de menores de 5 años padecen sobrepeso. Este fenómeno se atribuye principalmente a cambios en las dietas, especialmente entre quienes viven en áreas urbanas. Un estudio de la FAO revela que la comida rápida ha desplazado en gran medida a la alimentación casera, sustituyendo ingredientes esenciales como frutas y verduras por harinas, azúcares, grasas y sal.

El Representante Permanente de la FAO en Argentina, Rodrigo Castañeda Sepúlveda, comentó: "La innovación solo cambia vidas cuando es accesible a todos y se construye entre muchos actores: gobiernos, universidades, sector privado, organizaciones y sociedad civil. Argentina ha demostrado que sabe producir alimentos. El reto es demostrar que también puede liderar la innovación que demanda nuestra manera de producir, distribuir y consumir alimentos".

El Papa León XIV también hizo llegar un mensaje al director general de la FAO, Qu Dongyu, con motivo de esta celebración. En su mensaje, destacó la contradicción de un mundo que avanza tecnológicamente mientras millones de personas continúan padeciendo hambre y pobreza. Según el Pontífice, esta situación no solo es un problema técnico o económico, sino una crisis ética que requiere una revisión del modelo de desarrollo.

"El progreso global, que avanza cada vez más rápido, va acompañado de la persistencia del hambre y la pobreza. Este no es un problema técnico ni económico, sino una profunda crisis antropológica y ética", expresó el Papa en un comunicado difundido por Vatican News. Además, enfatizó: "La innovación que el mundo necesita no se mide únicamente por la cantidad de grano obtenida, sino por la promoción de la dignidad humana otorgada por Dios y por la integridad del ecosistema que el ser humano está llamado a preservar".

"El hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva", aseveró el Papa, calificando de "intolerable" que en una época de avances técnicos sin precedentes, "el pan siga siendo un privilegio y el agua una mercancía disputada".

El Papa también subrayó que "el acceso regular a una alimentación inocua, adecuada, suficiente y acorde con la dignidad de cada persona es un derecho humano fundamental", y que garantizar este derecho es una obligación de justicia que involucra a los Estados y a la comunidad internacional. "El pan no es un instrumento de presión geopolítica ni un activo financiero volátil. Nunca debe utilizarse como arma de guerra", agregó, instando a asumir la responsabilidad con las generaciones futuras y a proteger los recursos naturales, valorando los conocimientos tradicionales de los agricultores: "No se trata de rechazar el progreso tecnológico, sino de integrarlo con el saber del agricultor, que ha afianzado su conocimiento del suelo y del clima a lo largo de siglos de atenta observación".