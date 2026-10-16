Rusia intensifica ataques en Ucrania y aumenta la tensión entre Zelenskyy y Trump

KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques rusos contra nueve regiones ucranianas provocaron cortes de electricidad de emergencia en cientos de miles de hogares y dañaron numerosas viviendas, además de causar al menos 15 heridas, informaron las autoridades el viernes, mientras aumenta notablemente la cifra de víctimas civiles por la invasión de Moscú.

El último operativo aéreo contra objetivos civiles se produjo mientras crecen los temores a que el fuerte deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington de esta semana pueda dejar a Ucrania aún más expuesta a la escalada de la campaña aérea de Rusia a medida que se acerca el crudo invierno.

Los intensos bombardeos a la red eléctrica ucraniana antes de la llegada del invierno han sido una constante cada año desde que comenzó la guerra, y tienen como el objetivo minar la voluntad de lucha de Ucrania privando a la población civil de calefacción y agua corriente. Las autoridades ucranianas han advertido que el Kremlin está acumulando misiles balísticos para lanzar más ataques en los próximos meses.

Ucrania abandonó el jueves una breve tregua sobre objetivos relacionados con la energía que, según dijo, Moscú no respetó pese a la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, asistió el viernes a una cumbre de líderes europeos que comparten sus preocupaciones sobre la agresión rusa y los posibles planes de Moscú en el continente. Los funcionarios en Bruselas prometieron mantener el apoyo a Kiev e instaron a la Casa Blanca a presionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

La tensión y la incertidumbre se apoderan de Ucrania y Europa después de que Zelenskyy y Trump intercambiaran comentarios mordaces sobre el otro públicamente. El mandatario ucraniano afirmó el jueves que se sentía traicionado por su homólogo estadounidense, quien le declaró abiertamente su antipatía.

A su llegada a la cumbre de la Unión Europea en Bélgica, Zelenskyy dio las gracias al bloque de los 27 por el apoyo de lo que describió como "líderes reales".

"Queremos terminar esta guerra lo más (rápido) posible", dijo Zelenskyy a reporteros. "No vemos señales del lado ruso de que estén listos para esto, para terminar esta guerra. Por eso tenemos que prepararnos para el invierno".

La disputa pública entre Trump y Zelenskyy avivó el miedo a que Washington pueda volver a reducir su apoyo al esfuerzo bélico de Kiev.

Ucrania tiene una grave escasez de los misiles Patriot —fabricados en Estados Unidos— que necesita para protegerse de los devastadores ataques rusos con proyectiles balísticos, pese a las súplicas de Zelenskyy para que Washington envíe más.

El líder ucraniano se quejó de una interrupción en el intercambio de inteligencia occidental y de restricciones repentinas al uso de Starshield, la versión militar del servicio de internet satelital Starlink, de la empresa estadounidense SpaceX, que es la columna vertebral de las operaciones con drones y de las comunicaciones militares del país.

También arremetió contra el acuerdo de Trump con Rusia para la compra de diésel, que se produjo en medio de los esfuerzos internacionales para sancionar al Kremlin y aislar diplomáticamente a Putin por su invasión. Trump prometió poner fin a la guerra rápidamente, pero funcionarios ucranianos se han quejado de que está tratando de imponer a Zelenskyy la entrega de territorio a Moscú.

La Unión Europea trabaja para persuadir a Washington de que se mantenga al lado de Ucrania, manifestó la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas.

"También estamos tratando de convencer a nuestros socios estadounidenses de que, si queremos terminar esta guerra, tenemos que presionar al agresor", afirmó. "Con nuestros aliados estadounidenses resulta muy difícil en este momento".

El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, señaló que hay "mucha preocupación en toda Europa por lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento".

Rusia no solo ataca la red eléctrica del país vecino, sino también edificios de apartamentos, transporte público, buques de carga, centros de datos y tiendas de comestibles.

Los civiles ucranianos están pagando un alto precio por la escalada de la campaña del Kremlin, dijo la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Kiev en un informe mensual publicado el viernes.

Al menos 328 civiles fallecieron y 2.105 resultaron heridos el mes pasado, un 85% más que en septiembre del año pasado, de acuerdo con el reporte. La intensificación de los ataques rusos en octubre ya se ha cobrado la vida de decenas de civiles, incluidos niños, agregó.

"Las dos primeras semanas de octubre estuvieron entre los periodos más letales para los civiles en años", dijo Danielle Bell, jefa de la oficina de la ONU.

Ucrania emplea drones de largo alcance desarrollados en el país para contraatacar a Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso reportó el viernes que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 644 aviones no tripulados rivales sobre múltiples regiones rusas, la Crimea anexada ilegalmente y el mar Negro.

Casi 160 vuelos se retrasaron o fueron cancelados en los cuatro aeropuertos de Moscú, según la agencia noticiosa estatal Moskva. Datos de Rosaviatsia, la autoridad de aviación civil rusa, mostraron que las restricciones en los cuatro aeropuertos estuvieron vigentes desde la noche del jueves hasta primeras horas del viernes.

Otros 46 vuelos se demoraron o cancelaron en el aeropuerto de San Petersburgo, que también enfrentó restricciones durante la noche, de acuerdo con la prensa local.