Mark Carney advierte sobre amenazas externas a la unidad de Canadá antes del referéndum en Alberta

Buenos Aires, 16 octubre (NA) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su preocupación por la influencia de fuerzas externas que buscan "dividir y controlar" a Canadá. En un discurso dirigido a los ciudadanos de Alberta, instó a los votantes a decidir permanecer en el país en el próximo referéndum.

Carney realizó estas declaraciones ante una multitud en un evento organizado por el grupo federalista "Forever Canadian" en Calgary, Alberta. Este referéndum, que se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, no es vinculante y tiene como objetivo determinar si Alberta debe seguir siendo parte de Canadá o convocar una segunda consulta, esta vez legalmente vinculante, sobre la separación.

Durante su intervención, Carney advirtió sobre un contexto global más complejo y dividido, señalando que "hay quienes, fuera de nuestras fronteras, están trabajando para fracturarnos y así poder controlarnos".

"En este momento crucial, los habitantes de Alberta tienen una elección: construir una Alberta más fuerte y un Canadá aún más grande para legárselo a nuestros hijos, o bien cargarles con años de profunda división y gran incertidumbre (…) Lo que necesitamos es un resultado contundente el lunes que resuelva esta cuestión", afirmó el primer ministro.

En su discurso, Carney también destacó la importancia del oleoducto "Pacific Link", un proyecto que busca reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos para el transporte de crudo. Esto provocó un gran aplauso entre los asistentes.

"Cuidado: podrían pensar que esto es una injerencia electoral", bromeó Carney, quien participará en otro evento de "Forever Canadian" en Edmonton, la capital provincial de Alberta, este viernes, según confirmaron fuentes locales.

Aplausos cuando mencionó a los Estados Unidos

El público aplaudió al mencionar que la nueva infraestructura disminuiría la dependencia canadiense de Estados Unidos. Durante su discurso, Carney abordó los recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había reiterado sus amenazas sobre la posibilidad de que Canadá se convirtiera en el estado número 51.

"Todos están entrando" –dijo Trump en un acto de campaña en Arizona– aceptando las reglas de Washington; de lo contrario, tendrían que pagar aranceles enormes. Y terminarán convirtiéndose en el estado número 51, porque es la única forma en que esto funciona. Ya saben: nosotros no los necesitamos, pero ellos a nosotros sí", afirmó el mandatario.

Trump justificó sus comentarios cuestionando por qué Estados Unidos debería "perder 80, 90 o 100.000 millones de dólares al año para mantener a un país" que no está alineado con los intereses de la Casa Blanca. También insinuó que Ottawa podría hacer algo similar a lo que ocurrió con Groenlandia, un territorio que recientemente firmó un acuerdo con Washington.

Este no es el primer comentario de Trump sugiriendo que Canadá debería convertirse en el estado 51 de EE.UU. En una cena en la Casa Blanca, el mandatario había declarado: "Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado 51. Quiero convertir a Canadá en el estado 51. Groenlandia será el estado 52. Venezuela puede ser el estado 53".

Además, el 8 de enero de este año, Trump divulgó un mapa donde Canadá aparecía como parte de Estados Unidos y el 7 de septiembre publicó otro donde toda América del Norte estaba teñida con la bandera estadounidense.

Canadá y Estados Unidos se encuentran en medio de una intensa guerra comercial después de que fracasaran las negociaciones en agosto pasado. En respuesta a los aranceles del 50 % impuestos por Washington, Ottawa implementó gravámenes de represalia sobre 20.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses. Esta confrontación ha llevado al surgimiento de un creciente movimiento en Canadá que busca boicotear productos estadounidenses en favor del consumo local.

Agencia NA