Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del segundo sorteo de Cadena 3

Mirta Guzmán, de Diego de Rojas, y Silvia Jaime, de Córdoba capital, fueron las ganadoras de la segunda jornada de sorteos del Mes de la Familia de Cadena 3, realizada este viernes 16 de octubre durante la mañana de Juntos.

La iniciativa, que también celebra el Día de la Madre, entregó una orden de compra de $500 mil de Naldo y un premio de $2 millones de Bezza, la billetera digital de Bancor. Los sorteos se desarrollaron con la presencia del escribano Ramiro Villa.

El primer premio anunciado fue para Mirta Guzmán, de la localidad cordobesa de Diego de Rojas, quien obtuvo la orden de compra de Naldo.

Luego se conoció el resultado del sorteo de Bezza: Silvia Jaime, de Córdoba capital, ganó los $2 millones.

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El escribano confirmó que más de 100 mil personas ya se habían inscripto en la campaña. Una semana antes, al realizarse la primera jornada de sorteos, se habían anunciado más de 50 mil anotados.

Los próximos sorteos serán los viernes 23 y 30 de octubre. Quienes ya completaron el formulario siguen participando por los premios restantes.

La propuesta incluye un BYD Dolphin Mini cero kilómetro junto a Autocity, un total de $10 millones en premios con Bezza, viajes a Florianópolis y Cabo Frío, Brasil, junto a Viajes TDH, y $6,5 millones en órdenes de compra de Naldo a lo largo de la campaña.

Para participar, los interesados deben ingresar a cadena3.com o a la aplicación de Cadena 3, acceder al banner del concurso y completar el formulario con sus datos. Durante la transmisión se recordó que pueden anotarse más de una vez.

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