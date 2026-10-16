FOTO: Córdoba: hallan restos humanos en heladera y buscan a la pareja de la víctima por femicidio

Buenos Aires, 16 octubre (NA) – Restos humanos fueron hallados dentro de una heladera en una vivienda de la provincia de Córdoba y la Justicia presume que se trata de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que estaba desaparecida. Actualmente se busca a su pareja Pablo Ezequiel Gómez.

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje confirmó que, durante un allanamiento en una vivienda del barrio Los Altos, se encontró una heladera que contenía restos humanos cubiertos con cal hidratada.

De manera inmediata, la heladera con los restos fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para llevar a cabo las pericias necesarias, encontrándose pendiente la identificación de los restos y la determinación de la causa de muerte.

Asimismo, se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, entre los que se incluyen prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un celular destruido.

A la espera de los resultados, los investigadores creen que el hecho podría estar vinculado con la desaparición de Camila Belén Iglesias, quien convivía con su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, según indica el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la hermana de Camila, realizada el 15 de octubre de 2026, quien relató que tuvo su último contacto con ella el 2 de octubre.

Las dudas aumentaron cuando, una semana después, recibió mensajes de Gómez, quien le comunicó que había tenido una discusión con la joven y que ella se había ido del domicilio, desconociendo su paradero desde entonces.

Las averiguaciones realizadas revelaron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja. Además, familiares de Gómez indicaron que él había expresado que "se había mandado una cagada", que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

Finalmente, se estableció que Gómez se habría trasladado a la provincia de La Rioja, desconociéndose su ubicación actual, por lo que se ha emitido un pedido de captura, mientras se realizan diligencias para localizarlo y proceder a su detención.