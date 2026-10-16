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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

El sorteo número 5495 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 16 de octubre a las 12:00, destacando el número 8042, que representa a "A primera (Zapatillas)".

16/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5495 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8042, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8042
2° 5532
3° 0451
4° 3505
5° 1921
6° 8053
7° 2523
8° 6932
9° 0374
10° 0624
11° 5513
12° 4271
13° 1582
14° 1124
15° 3962
16° 6584
17° 1083
18° 8988
19° 9611
20° 0010

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5495 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 8042, que representa a "A primera (Zapatillas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios como Cadena 3.

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