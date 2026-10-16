Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

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El sorteo número 5495 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8042, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8042

2° 5532

3° 0451

4° 3505

5° 1921

6° 8053

7° 2523

8° 6932

9° 0374

10° 0624

11° 5513

12° 4271

13° 1582

14° 1124

15° 3962

16° 6584

17° 1083

18° 8988

19° 9611

20° 0010