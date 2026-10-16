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Incidentes y detenidos en la marcha universitaria: el Gobierno presentó una denuncia penal

La presentación incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado, tras una jornada que dejó 31 detenidos, ocho efectivos heridos y destrozos estimados en $90 millones.

16/10/2026 | 07:49Redacción Cadena 3

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Graves incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria. (Foto: NA)

FOTO: Graves incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria. (Foto: NA)

Graves incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria. (Foto: NA)

FOTO: Graves incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria. (Foto: NA)

Incidentes en la marcha universitaria en Buenos Aires. (Foto: captura)

FOTO: Incidentes en la marcha universitaria en Buenos Aires. (Foto: captura)

Partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales se unirán al reclamo universitario.

FOTO: Partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales se unirán al reclamo universitario.

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Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes durante la 5° Marcha Federal Universitaria del jueves en las inmediaciones del Congreso, con cargos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

La movilización, que reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó con disturbios, detenidos, efectivos heridos y daños en el espacio público.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial sostiene que algunos de los involucrados actuaron con los rostros cubiertos, dañaron bienes públicos y utilizaron objetos contundentes para agredir a integrantes de las fuerzas federales desplegadas en la zona.

Además, el escrito plantea que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba y señala que éstos habrían tenido como objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada.

En paralelo, la cartera de Seguridad avanza en la recopilación de fotografías y videos para identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones. Según la denuncia, los ataques se repitieron en distintos momentos de la movilización y provocaron lesiones a efectivos de seguridad.

Detenidos y efectivos heridos

Los enfrentamientos dejaron al menos 31 personas detenidas en las calles cercanas al edificio legislativo. Entre los procedimientos se registró la detención de un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante el operativo: cuatro pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos a la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con la presentación, los efectivos fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes por grupos que se separaron de la columna principal de manifestantes.

Daños por $90 millones

También hubo daños en el espacio público. Según una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad, los destrozos alcanzaron los $90 millones.

Entre los sectores afectados se encuentran el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.

Con la denuncia presentada, el Ministerio de Seguridad busca identificar a los involucrados y sostener las acusaciones ante la Justicia mediante el material audiovisual recopilado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante la marcha? Se presentaron incidentes durante la 5° Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires, resultando en una denuncia penal por disturbios y agresiones.

¿Quién presentó la denuncia? La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra los manifestantes involucrados.

¿Cuándo sucedieron los hechos? Los incidentes ocurrieron el jueves durante la movilización de la 5° Marcha Federal Universitaria.

¿Dónde se registraron los incidentes? Los disturbios tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso de Buenos Aires.

¿Por qué se realizó la marcha? La movilización reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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