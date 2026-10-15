Gianni Infantino se disculpa por el fallido proyecto del FIFA Forward Enterprise

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) – En una reciente reunión del Consejo de la FIFA, el presidente Gianni Infantino pidió disculpas por su intento de comercializar la Copa del Mundo, calificándolo como un "error". Durante su intervención, el mandatario enfatizó que el proyecto, conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), fue presentado como una "propuesta" y que no se llegó a un acuerdo formal.

El FFE buscaba facilitar la participación de empresas de inversión privada en la organización, otorgándoles derechos comerciales y operativos sobre el Mundial, tanto de selecciones como de clubes. Sin embargo, la propuesta fue ampliamente criticada y no se concretó.

Presionado por la UEFA y ante la inminente elección de marzo de 2027, Infantino se mostró autocrítico durante la sesión del consejo de la FIFA. Reconoció que el proyecto fue objeto de una fuerte oposición y que cometieron errores "en relación con la comunicación y el proceso de consulta" necesarios para llevarlo a cabo.

El presidente subrayó que el plan no prosperó debido a su falta de alineación con las expectativas de las distintas federaciones continentales, siendo la UEFA la más influyente. Aclaró: "Es importante recordar que se trató de una propuesta; de ninguna forma era un trato hecho".

Además, justificó la idea del FFE como un intento de "crear más historias de éxito que inspiraran a la gente", similar a las que se vivieron durante el último Mundial en América del Norte.