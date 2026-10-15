El éxito viral de Cal AI: cómo una estrategia de influencers generó más de 30 millones en dos años

Cal AI, una aplicación de seguimiento de calorías impulsada por inteligencia artificial, ha alcanzado un notable éxito en el mercado. Fundada por Zach Yadegari, un joven emprendedor de apenas 19 años, la empresa logró generar más de $30 millones en ingresos en solo dos años y fue adquirida por MyFitnessPal en marzo de este año por un monto no revelado.

Durante su participación en TechCrunch Disrupt, Yadegari compartió los secretos detrás de este fenómeno. La estrategia principal de Cal AI consistió en movilizar un ejército de influencers para promocionar la aplicación, lo que resultó en un crecimiento exponencial de usuarios.

Según Yadegari, un momento clave en su trayectoria ocurrió cuando una publicación de un influencer generó alrededor de mil nuevos usuarios en tan solo dos días. "A partir de ahí, nos dimos cuenta de que esto podía funcionar para nosotros, así que comenzamos a reclutar influencers rápidamente, pagando a tantas personas como fuera posible para que comenzaran a publicar sobre nosotros", explicó.

La estrategia incluyó negociar tarifas con los influencers, prometiéndoles pagos basados en el alcance que pudieran lograr. Yadegari destacó que muchos de estos influencers son "estudiantes universitarios sin recursos" que buscan ingresos adicionales. "Simplemente les preguntamos, les pagaremos esto, pero necesitamos que nos consigan al menos esta cantidad de usuarios y sigan publicando hasta que lleguen a esa meta", indicó.

Otro aspecto crucial de su éxito fue encontrar influencers con comunidades sólidas y comprometidas. "Lo más importante para nosotros fue encontrar influencers que tuvieran comunidades muy unidas", añadió el fundador.

A pesar de su éxito, Yadegari no atribuyó su logro a la educación formal. "Creo que la única razón real para ir a la universidad es si quieres pasar un buen rato social y estar con otras personas", comentó, provocando risas en la audiencia.

Recientemente, Yadegari también lanzó Persona, una nueva startup de inteligencia artificial que ha recaudado $10 millones y que busca hacer que la computación sea más fluida en la vida humana. La visión de la empresa es que su asistente personal de IA esté disponible en cualquier lugar con conexión a internet, incluyendo aplicaciones de mensajería y correos electrónicos.

La presentación de Yadegari en TechCrunch Disrupt no solo destacó su éxito con Cal AI, sino que también dejó claro que su ambición no tiene límites, y que su próximo objetivo es revolucionar la interacción entre humanos y tecnología.