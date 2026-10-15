Tiroteo en escuela de Oregon deja cuatro muertos, entre ellos tres niños

FOTO: La escuela donde se produjo el tiroteo, en Oregon.

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail en Bend, en el estado de Oregon, ha dejado un saldo trágico de al menos tres niños y un adulto fallecidos, de acuerdo con la información proporcionada por CBS News, que cita fuentes de las fuerzas del orden.

La portavoz de la policía de Bend, Sheila Miller, informó en una conferencia de prensa que las autoridades recibieron un aviso sobre un individuo que estaba disparando hacia un vehículo en las inmediaciones de la escuela.

En cuestión de menos de un minuto, el servicio de emergencias 911 recibió múltiples reportes sobre un hombre armado que había ingresado a la escuela y comenzado a disparar.

Agentes policiales llegaron rápidamente al lugar y encontraron al sospechoso abatido dentro de las instalaciones escolares. Hasta el momento, no se ha confirmado quién fue el responsable de su muerte.

Fuentes del orden han indicado que el sospechoso fue disparado por un transeúnte. Anteriormente, la portavoz de la policía mencionó que dos personas fueron trasladadas a un hospital local, aunque su estado de salud sigue siendo incierto.

Agencia NA