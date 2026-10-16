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Una feria ofrece productos hechos en las cárceles de Córdoba para el Día de la Madre

La muestra reúne artículos de carpintería, herrería, textiles y vivero. Se puede visitar hasta el sábado 17 de octubre, con entrada gratuita, en la plazoleta de la Compañía de Jesús.

16/10/2026 | 08:57Redacción Cadena 3

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El evento tiene lugar en la plazoleta de la Compañía de Jesús.

FOTO: El evento tiene lugar en la plazoleta de la Compañía de Jesús.

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La cuarta muestra anual "Crear, producir y educar en prisión" reúne en el centro de Córdoba productos elaborados por personas privadas de su libertad en los talleres de los establecimientos penitenciarios provinciales. La feria ofrece una alternativa para comprar regalos por el Día de la Madre y se puede visitar hasta este sábado 17 de octubre.

La exposición, que comenzó el miércoles 14, se desarrolla en la plazoleta de la Compañía de Jesús, en Obispo Trejo y Caseros, frente a la histórica iglesia, en el corazón de la Manzana Jesuítica. La entrada es libre y gratuita.

Nadia Fernández, secretaria general de Gestión Penitenciaria de Córdoba, explicó a Cadena 3 que la iniciativa busca mostrar las tareas que se realizan dentro de las cárceles de toda la provincia.

"Es una propuesta que pone en valor todo el trabajo, toda la creatividad y todo el esfuerzo que se desarrollan dentro de nuestros establecimientos penitenciarios", señaló.

Los visitantes pueden recorrer la exposición y adquirir productos de herrería, carpintería, artesanías, textiles, tapicería y vivero, entre otros rubros. Los artículos surgen de los espacios de capacitación y producción que funcionan en las unidades penitenciarias.

Fernández destacó el papel de estas actividades en la reinserción social y sostuvo que la capacitación, la educación y el trabajo "son herramientas fundamentales para construir nuevas oportunidades y acompañar los procesos de reinserción social".

La muestra permite acercar esa producción a la comunidad y dar a conocer el trabajo realizado por las personas detenidas, en vísperas de la celebración del Día de la Madre.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué es la muestra “Crear, producir y educar en prisión”? Es una feria que reúne productos elaborados por personas privadas de libertad en talleres de establecimientos penitenciarios de Córdoba.

¿Quién es Nadia Fernández? Es la secretaria general de Gestión Penitenciaria de Córdoba, quien explicó la iniciativa a Cadena 3.

¿Cuándo se puede visitar la exposición? La muestra se puede visitar hasta el sábado 17 de octubre, comenzó el miércoles 14.

¿Dónde se realiza la exposición? En la plazoleta de la Compañía de Jesús, en Obispo Trejo y Caseros, en el centro de Córdoba.

¿Por qué es importante esta iniciativa? Busca mostrar el trabajo realizado en las cárceles y contribuir a la reinserción social de las personas detenidas.

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