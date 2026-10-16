Una feria ofrece productos hechos en las cárceles de Córdoba para el Día de la Madre

FOTO: El evento tiene lugar en la plazoleta de la Compañía de Jesús.

La cuarta muestra anual "Crear, producir y educar en prisión" reúne en el centro de Córdoba productos elaborados por personas privadas de su libertad en los talleres de los establecimientos penitenciarios provinciales. La feria ofrece una alternativa para comprar regalos por el Día de la Madre y se puede visitar hasta este sábado 17 de octubre.

La exposición, que comenzó el miércoles 14, se desarrolla en la plazoleta de la Compañía de Jesús, en Obispo Trejo y Caseros, frente a la histórica iglesia, en el corazón de la Manzana Jesuítica. La entrada es libre y gratuita.

Nadia Fernández, secretaria general de Gestión Penitenciaria de Córdoba, explicó a Cadena 3 que la iniciativa busca mostrar las tareas que se realizan dentro de las cárceles de toda la provincia.

"Es una propuesta que pone en valor todo el trabajo, toda la creatividad y todo el esfuerzo que se desarrollan dentro de nuestros establecimientos penitenciarios", señaló.

Los visitantes pueden recorrer la exposición y adquirir productos de herrería, carpintería, artesanías, textiles, tapicería y vivero, entre otros rubros. Los artículos surgen de los espacios de capacitación y producción que funcionan en las unidades penitenciarias.

Fernández destacó el papel de estas actividades en la reinserción social y sostuvo que la capacitación, la educación y el trabajo "son herramientas fundamentales para construir nuevas oportunidades y acompañar los procesos de reinserción social".

La muestra permite acercar esa producción a la comunidad y dar a conocer el trabajo realizado por las personas detenidas, en vísperas de la celebración del Día de la Madre.

Informe de Lucía González.