La Fiscalía ratificó que tiene "la firme intención" de llevar al senador Traferri a juicio

El fiscal de la Unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, José Luis Caterina, confirmó que buscarán llevar a juicio al senador provincial Armando Traferri y a otras cinco personas imputadas en la causa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada al juego clandestino y a hechos de corrupción política y judicial en Santa Fe.

"La Fiscalía tiene la firme intención de presentar el requerimiento acusatorio respecto a todas las personas que están imputadas", afirmó Caterina en diálogo con Radioinforme3, por Cadena 3 Rosario. Aunque consideró que el avance hacia esa instancia es un resultado positivo para la investigación, aclaró que todavía deben cumplirse pasos procesales antes de formalizar la acusación.

El funcionario explicó que la reciente audiencia permitió avanzar sobre la situación de cinco personas cuya imputación por asociación ilícita fue aceptada por el tribunal compuesto por Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni. Se trata de Darío Marcelo Scataglini, José Francisco Fernández Chemes, Oscar Rubén "Popi" Larrauri, Fernando Daniel Moschini y Aníbal Diego Porri. Con esa resolución, la Fiscalía considera que quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa acusatoria, aunque los jueces rechazaron las medidas cautelares alternativas que había solicitado.

El rol de los abogados en la presunta organización

Al analizar los distintos perfiles involucrados, Caterina sostuvo que la investigación permitió identificar presuntas intervenciones que excederían el asesoramiento profesional. "Son personas formadas que conocen perfectamente el límite entre un asesoramiento jurídico y el delito", señaló.

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Según la hipótesis fiscal, algunos de los abogados habrían actuado como intermediarios entre personas investigadas, participado en gestiones para frustrar audiencias o intentado impedir acuerdos con imputados colaboradores. También se investiga la presunta utilización de profesionales como prestanombres de sociedades vinculadas con el flujo de dinero del negocio ilegal. "Todo eso entendemos en provecho no propio del sujeto individual sino de una organización más grande", explicó el fiscal al fundamentar la hipótesis de asociación ilícita.

Caterina también se refirió a la relación entre el juego clandestino y los presuntos contactos con funcionarios judiciales. A diferencia de otras actividades ilegales, sostuvo que el funcionamiento de este negocio requería llegar a integrantes del Ministerio Público de la Acusación. "Cuando comienza a convertirse en delito el juego clandestino, ya no es una falta, una contravención y, por lo tanto, no hay que arreglar con la policía, sino que hay que arreglar con funcionarios judiciales, en concreto del MPA", afirmó.

La recusación del camarista Beltramone

Durante la entrevista, el fiscal fue consultado sobre el planteo de recusación contra el camarista Javier Beltramone, cuestionado por la Fiscalía debido a su vínculo con uno de los imputados. Caterina reconoció que el planteo no prosperó hasta el momento, pero aseguró que mantienen su postura y que la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que se evalúe un eventual apartamiento.

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El funcionario aclaró que el camarista considera que el vínculo señalado no configura una amistad que justifique su apartamiento y que los tribunales que intervinieron hasta ahora no hicieron lugar al planteo fiscal. Además, señaló que Beltramone votó en minoría al rechazar la existencia de una asociación ilícita, una interpretación que la Fiscalía mantiene bajo discusión.

Cuándo podría llegar la acusación

Respecto de los próximos pasos, Caterina advirtió que la presentación del requerimiento acusatorio exige un análisis complejo y que no considera probable que se concrete antes de finalizar 2026. Sin embargo, estimó que podría realizarse durante los primeros seis meses del año próximo.

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"Yo sería partidario y entendería que no, porque también nosotros tenemos compromisos ya asumidos a niveles de juicio y demás circunstancias procesales", explicó. Luego precisó que, de acuerdo con las estimaciones actuales de la Fiscalía, la acusación podría formalizarse "en la primera mitad del año que viene".

La causa investiga presuntas maniobras desarrolladas entre 2017 y 2021 para sostener el juego ilegal mediante contactos políticos, comerciales y judiciales. La Fiscalía atribuye a Traferri el supuesto liderazgo de la organización y señala al empresario Leonardo Peiti como beneficiario del esquema. El avance hacia un eventual juicio deberá atravesar las instancias procesales correspondientes y no implica, por sí mismo, que las responsabilidades atribuidas a los imputados estén probadas.

Entrevista de Hernán Funes.