Katie Zacharia cesará como secretaria de prensa de Trump tras solo cinco días en el cargo

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Katie Zacharia, quien asumió como secretaria de prensa de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, será destituida tras solo cinco días en el cargo, de acuerdo a informaciones de dos funcionarios estadounidenses a CBS News. Esta decisión se produce luego de una rueda de prensa muy criticada y tras descubrirse que se presentó como abogada sin haber aprobado el examen de acceso a la abogacía.

Varios miembros del personal de la Casa Blanca se enteraron de su salida a través de la cobertura mediática. El New York Times confirmó que Zacharia había sido despedida.

Un asesor indicó que Zacharia estuvo inusualmente aislada durante la semana y que no ejerció plenamente como secretaria de prensa.

En declaraciones realizadas el viernes por la mañana, Trump mencionó que permitiría a Zacharia decidir si continuaba en el cargo, a pesar de reconocer que los medios habían sido duros con ella durante su primera semana. La han tratado, diría yo, bastante mal, y le dije a Katie hace apenas dos minutos: 'Katie, sabes, no tienes que hacer esto si no quieres', aseguró Trump, según lo reportado por CNN, NBC News y CBS News.

Al ser consultado sobre su permanencia en el puesto, Trump respondió: "Voy a dejar que ella tome esa decisión".

Le dije: 'Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría. Piénsalo. Pero yo lo reconsideraría. Tienes un marido y una familia maravillosos'. Esta conversación culminó en una decisión abrupta en la cúpula informativa de la Casa Blanca.

El cambio se produjo exactamente una semana después de que Trump anunciara a Zacharia como su candidata para reemplazar a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto. Desde ese momento, su trayectoria y credenciales fueron objeto de escrutinio, surgiendo dudas sobre su currículum y experiencia profesional.

Zacharia, de 42 años, realizó una breve rueda de prensa el martes, un día después de asumir el cargo. Durante este encuentro, fue criticada por presentarse como abogada, ya que ella misma admitió esta semana que no aprobó el examen de acceso a la abogacía tras graduarse de la Facultad de Derecho.

Su primera aparición en la Casa Blanca fue breve, durando menos de 15 minutos. En ese tiempo, respondió a pocas preguntas y evitó o no pudo contestar cuestiones clave, como si Estados Unidos había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania.

Durante la conferencia, Zacharia también mencionó que Trump había pedido a Kimberly Guilfoyle que renunciara a su cargo como embajadora de Estados Unidos en Grecia, tras ser consultada sobre si Trump planeaba relevarla por acusaciones de mala conducta, las cuales Guilfoyle ha negado. Horas más tarde, Guilfoyle anunció su dimisión.

Esta situación añade incertidumbre a un equipo de comunicación que ha enfrentado cambios rápidos y críticas públicas, planteando interrogantes sobre los criterios de selección y la verificación de antecedentes en los nombramientos dentro del círculo cercano de Trump.

Zacharia se había forjado una reputación como comentarista conservadora antes de su breve paso por la Casa Blanca. Se desempeñó como asesora principal de comunicaciones para Trump Media & Technology Group, que gestiona el sitio web Truth Social del presidente estadounidense.

Su contratación se dio poco después de que otros candidatos fueran descartados por comentarios críticos que habían realizado sobre él.

CBS News y otros medios informaron que Zacharia se ha hecho pasar por abogada a lo largo de los años. Se graduó de la Facultad de Derecho de Pepperdine, pero reprobó el examen de la abogacía de California en 2011, hecho que reconoció el jueves. Zacharia comentó al New York Times que el rector de la Universidad de Pepperdine le sugirió en una ocasión que podía llamarse "abogada", pero no "abogada litigante".

Zacharia le dijo al comentarista conservador Jack Posobiec que nunca se describió a sí misma como "abogada" y afirmó que hay "mucha desinformación en torno al hecho de que me autodenomine abogada".

Tuve mucho cuidado al ejecutar esto. Nunca di la impresión de ser una abogada, expresó Zacharia.

El giro radical en el papel de Zacharia recuerda a la gestión de Anthony Scaramucci, que solo duró 11 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.