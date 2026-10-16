MasterChef Junior regresa con Verónica Lozano y el influencer Ian Lucas en el jurado

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Telefe se alista para el lanzamiento de una nueva temporada de MasterChef Junior, que contará con la conducción de Verónica Lozano. Este regreso se produce tras el notable éxito de la versión de famosos del programa. En esta edición, el canal ha decidido incluir al influencer y reciente ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, como parte del jurado.

Según información de la Agencia Noticias Argentinos, el esperado estreno del reality culinario dirigido a los más jóvenes será este viernes a las 21:30. Junto a Ian Lucas, el jurado estará compuesto por el chef Germán Martitegui y la reconocida pastelera Maru Botana.

Este equipo de expertos en gastronomía evaluará a 12 niños apasionados por la cocina, cuyos nombres aún no han sido divulgados, que competirán por el título de mejor cocinero junior.

Ian Lucas es una de las apuestas clave de Telefe para atraer una audiencia más amplia con este nuevo formato de reality. A sus 27 años, el influencer cuenta con más de 20 millones de seguidores en sus redes sociales.

"Estoy muy feliz y agradecido de poder aportar lo mío en el jurado y aprender todos los días de mis compañeros. Aprendo mucho de Vero, de Germán, de Maru y también de los chicos. Hay mucho compañerismo y un elenco increíble", manifestó Ian Lucas en una entrevista con Clarín.

El joven youtuber, que ha conseguido una gran audiencia a lo largo de su carrera, también compartió su experiencia al estar en un rol diferente: "El cambio es muy grande porque una cosa es cocinar frente a las hornallas y otra es tener que dar una devolución sobre un plato y hacer una crítica constructiva. Aprendí muchísimo en este tiempo. Cocino desde muy chiquito y siempre me gustó, pero esto tiene un costado más técnico que fui incorporando y que siento que estoy manejando bien."

Además, Ian Lucas confesó haber recibido elogios de uno de los jurados más estrictos: "Antes lo veía como jurado y ahora tengo la oportunidad de conocerlo más como persona. Me guía muchísimo. En el primer programa, yo estaba tranquilo a la hora de hablar con los chicos, pero también tenía nervios por ocupar este lugar. Y, cuando terminó la grabación, Germán se acercó y me dijo: 'Estuviste muy bien, de verdad. Si no, yo no te lo digo'. Que alguien como él, Maru o Vero me diga algo así, me hace sentir bien.