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Marruecos hace historia con la jura de Fatima El Mansouri como jefa de Gobierno

La nueva jefa de Gobierno, Fatima El Mansouri, realizó su juramento en el Palacio Real de Rabat, marcando un hito en la política marroquí.

16/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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Fátima El Mansouri

FOTO: Fátima El Mansouri

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Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- Hoy viernes, el rey marroquí Mohammed VI llevó a cabo una ceremonia en el Palacio Real de Rabat, donde se nombraron a los integrantes del nuevo Gobierno, que estará liderado por Fatima Ezzahra El Mansouri.

El Mansouri se convierte en la primera mujer en asumir el cargo de jefe de Gobierno, y su juramento fue reportado por la agencia oficial de noticias MAP.

La nueva jefa de Gobierno ha formado un gabinete que cuenta con el apoyo de una coalición parlamentaria integrada por el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el Partido Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS).

Estos cuatro partidos suman un total de 207 de los 395 escaños que fueron elegidos recientemente en la Cámara de Representantes.

El nuevo Ejecutivo mantiene en sus funciones a Nasser Bourita, quien se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, y a Abdelouafi Laftit, que ocupa el cargo de ministro del Interior.

Fouzi Lekjaa, actual jefe de la federación de fútbol de Marruecos y exministro de Presupuesto, ha sido designado como ministro de Economía y Finanzas en el nuevo Gobierno.

Lectura rápida

¿Quién es Fatima El Mansouri?
Es la primera mujer en asumir el cargo de jefa de Gobierno en Marruecos.

¿Cuándo prestó juramento?
El juramento se realizó el viernes 16 de octubre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Real de Rabat.

¿Qué partidos respaldan el nuevo Gobierno?
El Gobierno está respaldado por el PAM, Istiqlal, USFP y PPS.

¿Cuántos escaños tiene la coalición?
La coalición cuenta con 207 de los 395 escaños en la Cámara de Representantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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