Bolivia y Chile inician un diálogo clave para reactivar la economía y fortalecer la cooperación

Bolivia y Chile han comenzado una nueva fase de diálogo bilateral, centrada en la reactivación económica, el fortalecimiento del comercio y la cooperación. Así lo afirmó el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, durante la visita de Estado de su par chileno, José Antonio Kast, a la que calificó como "histórica".

Paz Pereira subrayó que este encuentro brinda una oportunidad para superar las diferencias que han caracterizado las relaciones entre ambos países y avanzar hacia una agenda que priorice el desarrollo y la generación de oportunidades para sus habitantes.

El mandatario boliviano expresó en redes sociales: "Después de 71 años, abrimos una nueva etapa de diálogo con una agenda que mira hacia el futuro: reactivar nuestras economías, fortalecer el comercio, impulsar el desarrollo y generar más oportunidades para nuestras naciones".

A pesar de que Bolivia y Chile mantienen relaciones consulares desde la ruptura diplomática de 1978, la visita actual marca un hito significativo. La ruptura se produjo tras el fracaso de negociaciones sobre una salida soberana boliviana al mar.

Ambos países han acudido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en litigios relacionados con el acceso soberano al océano Pacífico, que en 2018 fue desestimado por el tribunal. Otro caso, sobre las aguas del río Silala, concluyó en 2022 con coincidencias en las posiciones de ambos lados.

La reciente visita de Gabriel Boric a La Paz, la primera de un presidente chileno en 71 años, junto con las declaraciones de Paz Pereira y Kast, reflejan un intento claro de poner la relación bilateral en una senda de cooperación.

Paz Pereira enfatizó que ambos países tienen la capacidad de construir un futuro próspero y colaborativo, presentando el encuentro como un indicativo de la voluntad de avanzar hacia objetivos compartidos.

Kast, por su parte, instó a "construir juntos el futuro" durante su visita oficial a La Paz, buscando fortalecer la cooperación bilateral e impulsar acuerdos en áreas como comercio, integración, transporte y seguridad fronteriza.

Al llegar al aeropuerto internacional de El Alto, donde fue recibido con honores militares, Kast publicó en sus redes sociales: "Hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos el futuro de nuestras naciones".

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, que acompaña al presidente, también resaltó la posibilidad de avanzar hacia una relación de cooperación y desarrollo que beneficie a los ciudadanos de ambos países.

Esta visita abre la puerta a nuevas vías de entendimiento entre Bolivia y Chile, enfrentando el desafío de traducir las señales políticas de acercamiento en medidas concretas de cooperación económica, integración, transporte y seguridad fronteriza.