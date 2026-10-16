El CONICET fomenta vocaciones científicas en la Jornada Latinoamericana Ada Lovelace

El CONICET llevó a cabo la quinta edición de la Jornada Latinoamericana Ada Lovelace, una iniciativa que reunió a 136 sedes en 13 países, con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas entre niñas y adolescentes. Por tercer año consecutivo, el Centro de Simulación Computacional (CSC) del CONICET participó en este evento ofreciendo talleres de computación, ingeniería y pensamiento estratégico, utilizando el juego y la experimentación como herramientas educativas.

La jornada, que este año contó con la participación de aproximadamente 3.300 niñas en Argentina, se destacó por su crecimiento, ya que el número de sedes pasó de 10 a 13 países. La investigadora Liliana Forzani, cofundadora de la iniciativa, enfatizó que esta edición es la más grande hasta el momento, superando las cifras del año anterior, con la incorporación de nuevas actividades.

Las actividades del CSC se llevaron a cabo con el apoyo del área de Ferias y Exhibiciones de la Dirección de Relaciones Institucionales del CONICET, y reunieron a niñas de entre 9 y 12 años de escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un ambiente de aprendizaje y experimentación científica.

La jornada comenzó con una apertura transmitida en simultáneo desde las distintas sedes de Latinoamérica, donde se proyectó un material audiovisual sobre la vida y el legado de Ada Lovelace, pionera en el campo de la computación. Posteriormente, las participantes se unieron a talleres que les permitieron explorar conceptos de ingeniería y computación.

Uno de los talleres, titulado "Enviando fotos sin WhatsApp", fue guiado por Denise Viltes, estudiante de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esta actividad, las niñas aprendieron sobre la transmisión de imágenes digitales y cómo estas se representan en forma de información binaria.

Otro taller, "Ingenieras aeronáuticas por un día", coordinado por Sebastián García, permitió a las participantes diseñar y probar aviones de papel, explorando los principios de la ingeniería aeronáutica y cómo pequeños cambios pueden afectar el vuelo.

Como novedad, la Asociación Argentina del Juego de Go se sumó a las actividades, enseñando estrategias de este milenario juego de tablero. Cada niña recibió un tablero como regalo para seguir practicando en casa.

La jornada también contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quienes compartieron sus experiencias académicas, sirviendo como referentes para las asistentes.

El CSC del CONICET reafirmó su compromiso con la divulgación científica y la promoción del interés por la ciencia y la tecnología entre las nuevas generaciones. Según Forzani, el éxito de estas jornadas depende del esfuerzo conjunto de investigadores y colaboradores que buscan financiamiento y nuevas oportunidades para expandir la iniciativa.