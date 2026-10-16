Instituto defiende la cima de la Zona A ante su perseguidor Defensa y Justicia: seguilo en vivo

Instituto enfrenta este viernes a Defensa y Justicia, desde las 19, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El conjunto cordobés busca sostener la cima de la Zona A ante su principal perseguidor, que se encuentra a sólo dos puntos.

El cotejo cuenta con la transmisión de Cadena 3.

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"La Gloria" llega al partido tras empatar 2-2 ante Boca en la última fecha, resultado que le permitió mantenerse en la primera posición. Previamente, había logrado una contundente victoria por 4-1 frente a Independiente en el Libertadores de América.

Defensa y Justicia, por su parte, arriba en buena racha luego de imponerse 2-0 a Unión en Santa Fe, con goles de Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez. "El Halcón de Varela" terminó ese encuentro con un hombre menos por la expulsión de Santiago Sosa, quien está ausente ante Instituto.

Un duelo clave por la punta

El cruce adquiere especial relevancia, porque el ganador puede definir el panorama de la Zona A a mitad de torneo.

Defensa e Instituto se miden en un partido directo por el liderazgo, con el local motivado por su condición de local y el visitante decidido a no ceder terreno en la tabla.

En desarrollo.

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