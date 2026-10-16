FOTO: Restos de Carlos Medina González, un joven desaparecido en 1976, fueron identificados en Tucumán

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar en la ciudad de Tucumán los restos de Carlos Medina González, un estudiante universitario que había sido reportado como desaparecido en abril de 1976, poco después de la llegada al poder del gobierno militar de Jorge Rafael Videla.

Medina González, en ese momento apenas contaba con 20 años, fue detenido en un centro de detención clandestina conocido como el Pozo de Vargas, situado a unos diez kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán, en una provincia que ya estaba bajo el mando de Antonio Domingo Bussi.

Con la reciente identificación, el total de personas cuyos restos han sido restituidos con nombre y apellido en esta fosa asciende a 122, de un total de al menos 149 individuos encontrados en el lugar.

El Pozo de Vargas es reconocido como la fosa clandestina más extensa del país, ubicado en la zona de Tafí Viejo, al noroeste de la capital tucumana. Se describe como una construcción circular de tres metros de diámetro y 37 de profundidad, según el sitio oficial del EAAF.

Las primeras pruebas que confirmaron la presencia de restos humanos en el Pozo fueron realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT). Posteriormente, se inició una excavación arqueológica que tomó casi dos décadas, en su mayoría llevada a cabo por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).

El método de disposición de los cuerpos, la estructura del pozo y las condiciones ambientales hicieron que los restos óseos encontrados estuvieran mezclados y fragmentados. A diferencia de las inhumaciones típicas en cementerios, se recuperaron aproximadamente 38.000 restos óseos, además de otros objetos como ropa y pertenencias.

Desde 2011, el EAAF ha estado recibiendo los restos para su análisis y ha logrado determinar que al menos 149 personas fueron inhumadas en este sitio. A través de perfiles genéticos, el equipo ha comenzado el proceso de identificación y reagrupación de los restos, recuperando así la memoria de 121 hombres y 28 mujeres que fueron hallados en esta fosa común.