La Selección argentina ya tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de noviembre

FOTO: La Selección argentina afrontará sus últimos amistosos del año.

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Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que la Selección argentina se medirá ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA programada para noviembre.

El primer encuentro amistoso está previsto para el 13 de noviembre contra Uruguay en Buenos Aires, mientras que el segundo se llevará a cabo cuatro días después en Córdoba, frente a Costa Rica.

Agencia NA