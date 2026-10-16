La Selección argentina ya tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de noviembre
La "Albiceleste" comienza una nueva era tras el retiro de Lionel Messi.
FOTO: La Selección argentina afrontará sus últimos amistosos del año.
Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que la Selección argentina se medirá ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA programada para noviembre.
El primer encuentro amistoso está previsto para el 13 de noviembre contra Uruguay en Buenos Aires, mientras que el segundo se llevará a cabo cuatro días después en Córdoba, frente a Costa Rica.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué selecciones enfrentará Argentina?
Argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.
¿Cuándo se jugarán los partidos?
El 13 de noviembre contra Uruguay y el 17 de noviembre contra Costa Rica.
¿Dónde se jugarán los encuentros?
El partido contra Uruguay será en Buenos Aires y el de Costa Rica en Córdoba.
¿Quién confirmó los partidos?
La confirmación fue realizada por la AFA.
¿Qué significa este encuentro para la selección?
Estos partidos marcan el inicio de una nueva era tras el retiro de Lionel Messi.
[Fuente: Noticias Argentinas]