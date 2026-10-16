En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La Selección argentina ya tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de noviembre

La "Albiceleste" comienza una nueva era tras el retiro de Lionel Messi.

16/10/2026 | 12:56Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Selección argentina afrontará sus últimos amistosos del año.

FOTO: La Selección argentina afrontará sus últimos amistosos del año.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que la Selección argentina se medirá ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA programada para noviembre.

El primer encuentro amistoso está previsto para el 13 de noviembre contra Uruguay en Buenos Aires, mientras que el segundo se llevará a cabo cuatro días después en Córdoba, frente a Costa Rica.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué selecciones enfrentará Argentina?
Argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

¿Cuándo se jugarán los partidos?
El 13 de noviembre contra Uruguay y el 17 de noviembre contra Costa Rica.

¿Dónde se jugarán los encuentros?
El partido contra Uruguay será en Buenos Aires y el de Costa Rica en Córdoba.

¿Quién confirmó los partidos?
La confirmación fue realizada por la AFA.

¿Qué significa este encuentro para la selección?
Estos partidos marcan el inicio de una nueva era tras el retiro de Lionel Messi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf