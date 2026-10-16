La Cámara ratifica condena a Ricky Diotto por violencia de género contra Fernanda Callejón
La Cámara desestimó estos planteos y dio por válida la condena de 4 meses de prisión en suspenso.
FOTO: Ricky Diotto y María Fernanda Callejón.
Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentado por la defensa de Ricky Diotto y confirmó la sentencia condenatoria que había emitido previamente el Juzgado Correccional N°1 de Campana.
De acuerdo con la información que trascendió, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Diotto fue encontrado responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa en el marco de su conflicto legal con su expareja, María Fernanda Callejón.
La resolución de la justicia, que se emitió en mayo de este año, le había impuesto una condena de 4 meses de prisión en suspenso, la cual él apeló.
La defensa de Ricky Diotto había apelado la medida bajo el argumento de que las grabaciones de la discusión que mantuvo con Callejón en su domicilio "no reflejaban una agresión física real", así como tampoco había pericias que acreditaran las lesiones.
Sin embargo, la Cámara desestimó estos planteos y dio por válida la resolución anterior.
Lectura rápida
¿Qué decisión tomó la Cámara?
Ratificó la condena de Ricky Diotto por violencia de género.
¿Quién es la víctima en este caso?
La víctima es María Fernanda Callejón, expareja de Diotto.
¿Qué delitos se le imputaron a Diotto?
Lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa.
¿Cuál fue la condena impuesta?
Cuatro meses de prisión en suspenso.
¿Qué argumentó la defensa de Diotto?
Argumentó que las grabaciones no mostraban una agresión física real y que no había pruebas de lesiones.
[Fuente: Noticias Argentinas]