La Cámara ratifica condena a Ricky Diotto por violencia de género contra Fernanda Callejón

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentado por la defensa de Ricky Diotto y confirmó la sentencia condenatoria que había emitido previamente el Juzgado Correccional N°1 de Campana.

De acuerdo con la información que trascendió, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Diotto fue encontrado responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa en el marco de su conflicto legal con su expareja, María Fernanda Callejón.

La resolución de la justicia, que se emitió en mayo de este año, le había impuesto una condena de 4 meses de prisión en suspenso, la cual él apeló.

La defensa de Ricky Diotto había apelado la medida bajo el argumento de que las grabaciones de la discusión que mantuvo con Callejón en su domicilio "no reflejaban una agresión física real", así como tampoco había pericias que acreditaran las lesiones.

Sin embargo, la Cámara desestimó estos planteos y dio por válida la resolución anterior.