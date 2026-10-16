Jana Maradona respondió a Dalma y Gianinna: "No es justo señalar maliciosamente"

Jana Maradona ha emitido una respuesta pública dirigida a sus medias hermanas, Dalma y Giannina, quienes la habían acusado de ser "mala leche y traicionera". En su mensaje, la joven manifestó que se sintió "señalada maliciosamente" tras el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz, solicitado por su abogado.

En un extenso comunicado compartido en sus redes sociales, Jana aclaró que no se opone a los planteos realizados por sus hermanas y aseguró no estar al tanto de los acuerdos que ellas hayan alcanzado con sus abogados.

La joven comenzó su mensaje reconociendo que sería extenso: "Esto será mucho texto y voy a entrar en un terreno choto que no es mi estilo, no me gusta, son cosas hiperíntimas pero es necesario para desmalezar las pelotudeces que están diciendo". Afirmó que sus abogados discutieron con los letrados de las querellas y la fiscalía, presentando su postura sobre cada imputado, incluyendo a Díaz, un tema que, según ella, también fue debatido.

Jana expresó: "Lo que a ustedes les llega o hablan con sus abogados, no tengo idea. No está ni bien ni mal; cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente".

En su alegato, Jana admitió que Díaz le parece un imbécil y desagradable como persona, y cuestionó a Dalma: "El problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira".

Además, refirió a una publicación de Dalma en relación a una causa por marcas, donde se acusa al abogado Matías Morla de apoderarse de los derechos de imagen de su padre: "No me paga Morla, no arreglé con Morla. Y sé perfectamente lo hijo de puta y garca que es". Recordó que hace seis años están peleando en otro juicio penal contra él y su banda, destacando que las únicas presentes en la última audiencia fueron ellas dos.

Jana continuó su defensa mencionando que había solicitado la extracción de testimonios contra Pomargo y Vanesa Morla, pidiendo que sean investigados como coautores por el homicidio de su padre. "Solo nosotros lo hicimos. Creo que mi posición está clara. No omitan, ni inventen", afirmó.

Además, remarcó que el objetivo de la controversia es "seguir alimentando la narrativa que se construyen en la cabeza", y sugirió que si realmente quieren saber, deberían comunicarse directamente con ella. "Hago lo que creo correcto y así será siempre. Todos deberían respetarlo", concluyó.

Finalmente, Jana manifestó su frustración por tener que aclarar estos temas, enfatizando que todos buscan "verdad y justicia". Recordó a su padre: "Estaría orgulloso de ver cómo defiendo lo que creo correcto". Agradeció el apoyo recibido y cerró con: "Este tema termina acá".