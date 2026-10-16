Científicos de Yale revelan cómo el estrés potencia la memoria emocional en el cerebro

El estrés no solo afecta nuestras emociones, sino que también influye en lo que recordamos, especialmente en experiencias emocionalmente intensas. Investigadores de la Universidad de Yale han descubierto que el cortisol, una hormona liberada en situaciones de estrés, refuerza los recuerdos emocionales al modificar la comunicación entre las redes cerebrales que gestionan las emociones y la memoria.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, desvela que el cortisol cambia la forma en que funcionan y se comunican estas redes cerebrales, ofreciendo una comprensión más profunda de por qué ciertos momentos son difíciles de olvidar. La autora principal, Elizabeth Goldfarb, profesora asistente de psiquiatría en la Yale School of Medicine, subrayó que su laboratorio busca entender cómo el estrés puede ser beneficioso.

Investigaciones previas habían indicado que el estrés y el cortisol pueden mejorar la memoria de eventos emocionales, destacando la importancia de la amígdala en este proceso. Sin embargo, entender cómo el cortisol fortalece estos recuerdos había sido complicado, ya que múltiples regiones del cerebro intervienen en diversas funciones mentales.

Para analizar este fenómeno, el equipo de Yale realizó un experimento en el que los participantes tomaron un comprimido de hidrocortisona, una forma de cortisol, o un placebo inactivo, mientras observaban imágenes bajo escaneo de resonancia magnética funcional (fMRI). Esta técnica permite medir cambios en el flujo sanguíneo y los niveles de oxígeno asociados a la actividad cerebral.

Los participantes informaron sus reacciones emocionales a cada imagen y, al día siguiente, se evaluó cuánto recordaban. Cada individuo participó en el experimento dos veces: una después de recibir hidrocortisona y otra después del placebo, en un diseño doble ciego que garantizó la imparcialidad del estudio.

Un avance significativo del estudio fue la forma en que se analizaron las imágenes del cerebro. En lugar de requerir varios minutos de datos de imagen cerebral, los investigadores examinaron la conectividad funcional durante ensayos individuales de aproximadamente cinco segundos. Esta metodología permitió a los científicos predecir la intensidad emocional de las imágenes y la capacidad de recordar al día siguiente.

Los resultados revelaron dos efectos principales: el cortisol mejoró la memoria de experiencias emocionalmente significativas y, más crucialmente, fortaleció la memoria emocional mediante cambios distintos en las redes cerebrales responsables de procesar emociones y formar recuerdos. En las redes asociadas a la emoción, el cortisol generó patrones de actividad más consistentes, sugiriendo que la hormona ayudó al cerebro a responder de manera más fuerte y confiable a la importancia emocional de una experiencia.

En las redes de memoria, el efecto del cortisol fue diferente, haciendo que los patrones de actividad se especializaran en la información emocional. Además, se observó un aumento en la coordinación entre las redes involucradas en emociones y memoria, lo que indica que el cortisol facilitó la interacción entre estos sistemas cerebrales al procesar experiencias emocionalmente significativas.

Estos hallazgos sugieren que el estrés fortalece los recuerdos emocionales a través de múltiples mecanismos cerebrales en lugar de depender de una única región o proceso. Goldfarb comentó que esto explica por qué el estrés no necesariamente mejora la memoria de todo, sino que sus beneficios son selectivos, favoreciendo las experiencias emocionalmente intensas.

La investigación fue respaldada por subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud y también involucró a otros investigadores de Yale, como Rajita Sinha y Todd Constable.