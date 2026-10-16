Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

El sorteo número 18917 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5524, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Caballo).

1° 5524

2° 4875

3° 0268

4° 6268

5° 8846

6° 3673

7° 1526

8° 7291

9° 9239

10° 3725

11° 8703

12° 7857

13° 0094

14° 6482

15° 3677

16° 2077

17° 2384

18° 3095

19° 0085

20° 3380

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 18917 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El viernes 16 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número 5524, correspondiente a "A primera (Caballo)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?

En los medios de comunicación y plataformas oficiales de lotería.