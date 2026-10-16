Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.
El sorteo número 18917 de la quiniela matutina se realizó el viernes 16 de octubre a las 15:00, destacando el número 5524 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Caballo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18917 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5524, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Caballo).
1° 5524
2° 4875
3° 0268
4° 6268
5° 8846
6° 3673
7° 1526
8° 7291
9° 9239
10° 3725
11° 8703
12° 7857
13° 0094
14° 6482
15° 3677
16° 2077
17° 2384
18° 3095
19° 0085
20° 3380
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18917 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 5524, correspondiente a "A primera (Caballo)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En los medios de comunicación y plataformas oficiales de lotería.