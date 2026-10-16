Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este viernes 16 de octubre

La agenda de este viernes incluye presentaciones de libros, encuentros con autores y propuestas para las infancias. Entre las actividades destacadas están una charla sobre Juan Bautista Alberdi y el pensamiento político actual, la presentación de una obra de Celso Amorim y distintas opciones para recorrer el Cultural Fontanarrosa con entrada gratuita.

Las actividades comenzarán a las 14 con “Acunar palabras”, una iniciativa de mediación lectora para bebés de hasta tres años, con cuentos, canciones y juegos. La propuesta se desarrollará hasta las 16 en el Espacio de Infancias, en la planta baja.

A las 16 habrá varias presentaciones en simultáneo. En el auditorio Angélica Gorodischer, Patricia Kolesnicov presentará Un presidente que sea como un rey. El Alberdi que Milei tiene en la cabeza, acompañada por David Narciso. También se podrá asistir a la presentación de Poesía del siglo XXI, de Lenice Bertorini, con ilustraciones de Lucila Bertorini, y a la actividad sobre Territorios de escucha(s), una publicación del Museo de la Memoria.

A las 17, Celso Amorim presentará Lazos de confianza, junto a Franco Bartolacci y Nicolás Manzi. En el espacio destinado a las infancias habrá un encuentro con los libros Los viejitos de la casa, de Iris Rivera, y La lluvia en él, de Faby Pavela, con una propuesta lúdica. La agenda también incluye Infierno Circular, de Matías Bó, y Misión: pantallas gravedad cero, sobre bienestar digital.

Desde las 18 se sumarán nuevas opciones: Natacha Bustos presentará Una vida estoica. Filosofía de la espera; Carlos Deminas, Todavía estás; y la Editorial Municipal de Rosario llevará al público El arroyo Ludueña, con la participación de Oscar Taborda, Juan Manuel Alonso, Jorgelina Hiba y Javier Fedele. A las 18.30, Charlie López presentará Todo tiene su historia.

La Feria Internacional del Libro funciona en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080. Este viernes abre de 13 a 22. La entrada es gratuita, pero se debe gestionar un código QR personal e intransferible, válido para todas las jornadas. El ingreso a cada presentación depende de la capacidad de las salas y se realiza por orden de llegada. La programación completa, con horarios y espacios de cada propuesta, se puede consultar en el sitio oficial de la Feria del Libro de Rosario.