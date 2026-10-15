Presentaron un proyecto de emergencia para el sector editorial y librero de Santa Fe

Un proyecto de ley presentado en la provincia de Santa Fe declara la emergencia económica del sector editorial y librero por dos años, que comenzarán a correr cuando la iniciativa se convierta en ley.

La propuesta comprende un conjunto de medidas destinadas a sostener la actividad, preservar las fuentes de trabajo y garantizar la producción, circulación y acceso al libro en todo el territorio provincial, y está dirigida específicamente a micro, pequeñas y medianas empresas con domicilio fiscal y actividad en Santa Fe.

La iniciativa responde a un pedido de apoyo formulado por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa). Según datos de la entidad, al comparar los meses de enero a agosto de 2023 con el mismo período de 2026, la facturación real del rubro cayó 41,5% y la cantidad de libros vendidos disminuyó 25%, mientras que los costos operativos en términos reales —servicios, comunicaciones y transporte— subieron 31,1%.

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Entre los principales ejes del proyecto se encuentra la creación del "Programa Provincial de Estímulo a la Lectura y Comercio de Libros", que promueve la compra de libros a través de reintegros posteriores a la compra de al menos 20%, con un mínimo de 3 cuotas, utilizando la Billetera Santa Fe. El beneficio se aplica como reintegro y no como descuento en el ticket, respetando el precio uniforme del libro que establece la Ley Nº 25.542. El costo del beneficio se repartirá en partes iguales entre la librería, el banco o billetera y la provincia.

Asimismo, la propuesta busca brindar liquidez al sector mediante líneas de crédito con tasa de interés bonificada para capital de trabajo y reposición de stock, adquisición de papel e insumos de edición e impresión, refinanciación de pasivos y modernización tecnológica, además de la apertura de canales de venta. Estas herramientas podrán instrumentarse a través del agente financiero de la provincia o de entidades financieras con las que se celebren convenios.

En materia de costos fijos, durante la vigencia de la emergencia se prevé eximir del Impuesto Inmobiliario a los locales afectados a la venta al público de libros, editoriales o sus depósitos, y del Impuesto de Sellos a los contratos de alquiler de inmuebles, sus prórrogas y renovaciones, cuyo destino principal sea esa actividad.

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El proyecto -presentado por el diputado provincial Joaquín Blanco- también contempla la creación, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Fondo Provincial de Fomento del Libro, que se extenderá por dos años. Ese fondo podrá otorgar aportes no reintegrables para la edición e impresión de obras de autores santafesinos por parte de las editoriales beneficiarias, priorizando su impresión en talleres gráficos radicados en la provincia; adquirir libros de editoriales beneficiarias con destino a bibliotecas populares, escolares y públicas santafesinas; financiar la participación de editoriales y librerías santafesinas en ferias del libro provinciales, nacionales e internacionales y acciones de promoción de la lectura; y solventar los costos de los programas y líneas de financiamiento promovidas en el marco de la ley.

El texto legislativo menciona el caso de la Librería Técnica de Rosario, cerrada después de más de medio siglo de trayectoria, como ejemplo de la situación que atraviesa el rubro. En la ciudad de Rosario, alrededor de diecisiete librerías independientes quedarían comprendidas en la categoría alcanzada por la iniciativa.