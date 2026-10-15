Estudiantes recibe a Flamengo con el sueño de acercarse a la final de la Libertadores
El partido, válido por la ida de las semifinales del certamen continental, se disputa desde las 21.30 en La Plata. La revancha será la semana que viene. Transmite Cadena 3.
15/10/2026 | 21:25Redacción Cadena 3
FOTO: Estudiantes sueña en la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata recibe este jueves a la noche a Flamengo de Brasil en un partido clave para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.
El encuentro, correspondiente a la ida de las semifinales, se disputa, desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con transmisión de Cadena 3.
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El equipo argentino busca hacerse fuerte como local y conseguir un resultado que le permita llegar con buenas perspectivas al encuentro de vuelta, previsto para la semana próxima en Río de Janeiro.
Del otro lado, está Flamengo, que intenta llevarse un resultado favorable de territorio argentino para definir la serie en el Maracaná.
El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3, con toda la cobertura de una instancia decisiva del principal torneo de clubes de Sudamérica.
Partido en desarrollo
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Lectura rápida
¿Qué partido se jugará? Estudiantes de La Plata vs. Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Estudiantes de La Plata y Flamengo.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará este jueves a las 21.30.
¿Dónde se disputará el encuentro? En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, Argentina.
¿Por qué es importante este partido? Es clave para las aspiraciones de Estudiantes en la Copa Libertadores y para Flamengo, que busca un resultado favorable para la vuelta.