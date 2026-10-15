La Selección argentina jugará contra Uruguay y Costa Rica en noviembre

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) - La Selección argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA programada para noviembre. El primer partido está previsto para el sábado 14 de noviembre, mientras que el segundo se disputará el martes 17.

Aunque aún no se han confirmado las sedes, se espera que el equipo dirigido por Lionel Scaloni juegue contra la "Celeste" en la "Bombonera" y contra el seleccionado costarricense en el Estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Este cambio en la planificación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se debe a la cancelación de la gira por Asia, que incluía partidos contra Arabia Saudita e India.

Inicialmente, se había considerado la posibilidad de organizar una serie de partidos de ida y vuelta con Uruguay, comenzando en Buenos Aires y continuando en otras ciudades como Rosario y Córdoba.

No obstante, en las últimas horas se conoció que el equipo costarricense también tiene programado enfrentarse a Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo.

Estos compromisos serán los primeros para la Selección argentina en la era posterior a Lionel Messi, quien se retiró del equipo mayor tras el partido contra Benín. Además, representan los últimos encuentros antes de que finalice el contrato de Scaloni.

El director técnico ha iniciado conversaciones con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para discutir la posible renovación de su contrato, aunque aún no se ha oficializado su continuidad. A pesar de ello, ambas partes muestran optimismo.

Los jugadores que no estarán disponibles para Argentina incluyen a Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Leandro Paredes. El delantero del Inter sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo, lo que lo dejará fuera de acción durante el próximo mes.

Por su parte, Paredes debe cumplir con siete de las diez fechas de sanción tras su expulsión en la final del Mundial contra España, y Molina enfrenta una situación similar, con cuatro fechas aún por cumplir de su sanción. Sin embargo, la AFA ha apelado para que se reduzca la pena de Paredes, y se esperan novedades en las próximas semanas.