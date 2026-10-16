El Cacique Medina criticó a Conmebol y AFA tras el caso de Marcos Rojo en la Libertadores

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Luego de empatar frente a Flamengo en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio UNO, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina, manifestó su descontento en conferencia de prensa tanto por la decisión que dejó fuera al defensor Marcos Rojo como por la carga excesiva de partidos impuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a su equipo antes del enfrentamiento internacional.

El director técnico uruguayo arremetió contra la falta de apoyo hacia la institución "pincharrata", el único club argentino en competencia ante tres equipos brasileños: "Hay muchas situaciones que no nos están ayudando y después nos llenamos la boca diciendo que queremos que los equipos argentinos puedan competir a nivel internacional".

En esa línea, Medina dirigió sus críticas hacia la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA por no proporcionar un respiro al plantel en el ámbito local: "Nos boicoteamos entre nosotros en vez de ayudarnos. Y esto que sirva para el futuro. Llegando a esta instancia hay que tener la posibilidad de suspender algún partido de campeonato para ayudar en el calendario. Nosotros fuimos devastados con el calendario, terminamos de perder jugadores por el desgaste".

El técnico enfatizó que los dirigentes argentinos deberían respaldar a las instituciones que continúan en competencia internacional, especialmente al enfrentarse a rivales que cuentan con un notable "poderío económico, deportivo y político".

El conflicto por la habilitación de Marcos Rojo y el reclamo ante el TAS

Marcos Rojo, defensor central, llegó a La Plata procedente de Racing para reforzar la defensa del "Pincha" en la fase final de la Copa Libertadores, sin embargo, la Conmebol determinó que el traspaso infringía el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) establecido por la FIFA para inscripciones fuera de término.

Ante esta resolución por parte de Conmebol, Medina no dudó en afirmar que se trató de una medida en contra del club que dirige: "Ni que hablar del tema de las inhabilitaciones. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero hay indicios de que si fuera otro club en esta situación se hubiese actuado diferente".

Con el tiempo en contra y la revancha programada para el próximo jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, la comisión directiva de Estudiantes elevará un pedido de medida cautelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar que el defensor con pasado en Boca pueda participar en la vuelta de la serie.