Duro descargo del vice del CIN tras la marcha universitaria: "La Policía generó el conflicto"

FOTO: Tensión en la Marcha Federal Universitaria: enfrentamientos y uso de gases lacrimógenos

La quinta Marcha Federal Universitaria fue “un verdadero éxito” en todo el país. Así lo evaluó Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien participó personalmente de la movilización en Buenos Aires.

“Anoche recabábamos información de todas las universidades y nos mandaban los videos y las fotos. Fue muy concurrida, muy masiva”, señaló a Cadena 3.

Sin embargo, el rector se detuvo especialmente en los incidentes registrados detrás del escenario, donde se produjeron enfrentamientos y se lanzaron gases lacrimógenos.

“Fue una situación muy injusta que se mire a la marcha a partir de un hecho particular”, afirmó. Y fue más lejos: “Creo que fue deliberado y buscado que quede el conflicto dado por los gases lacrimógenos”.

“Había un operativo ultramente preparado”

Torres aseguró que el grupo de encapuchados no tenía relación con la marcha universitaria. Según relató, existen videos —incluso de un canal de televisión porteño— que muestran que ese grupo ya estaba en el lugar entre 15 y 20 minutos antes.

“Era como que ya estaba todo previamente organizado”, dijo.

El rector también destacó un detalle que le llamó poderosamente la atención: en la conferencia de prensa previa, el vocero presidencial expresó la esperanza de que la marcha fuera pacífica.

“Habíamos hecho cuatro marchas totalmente pacíficas. No había ninguna razón para pensar que esta no lo iba a ser. No hubo ninguna declaración anticipante de ningún rector, de ningún gremialista ni de ningún estudiante”, subrayó.

Reconoció, no obstante, la existencia de “grupos radicalizados” que buscan espacios para manifestarse, pero insistió en que el operativo policial estaba “ultramente preparado” para ese tipo de situación.

Desde el escenario, la situación se volvió insostenible. “Era imposible aguantar los gases. Hablar costaba porque la garganta era imposible. Se te llenaba la boca de gas”, describió.

La pelea de fondo: el presupuesto

Más allá de la marcha, Torres explicó que el conflicto de fondo es el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La Corte Suprema ya puso fin al período de amparos y la justicia declaró inconstitucional el decreto que suspendía esa norma.

Las universidades elaboraron su propio proyecto de presupuesto, que simplemente pide que se cumpla la ley vigente. La brecha es enorme: el Gobierno propuso 7,3 billones de pesos, mientras que las casas de estudio sostienen que se necesita una cifra significativamente mayor para cumplir con la normativa.

La estrategia ahora es política y de diálogo. Cada rector está contactando personalmente a los legisladores de su provincia.

“Algunos diputados nos dijeron que van a acompañar nuestra propuesta, otros que van a esperar lo que decida el bloque y otros abiertamente nos dijeron que no, que van a hacer lo que propone el Gobierno”, relató.

Torres cerró con una reflexión personal que resume el momento que atraviesa el sistema universitario:

“A mí lo que me gusta es investigar, dar clases y trabajar en la extensión. Hoy nos toca otro rol: salir todos los días a buscar recursos para poder abrir las universidades”, cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.