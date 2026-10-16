Javkin cuestionó al Concejo por frenar la regulación de Uber: "Hay que pensar en el usuario"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó a los concejales que impidieron que el proyecto para regular aplicaciones de transporte como Uber y DiDi llegue al recinto para su votación. El mandatario local criticó lo que definió como “mezquindades políticas” y reclamó avanzar con una normativa que establezca reglas para una actividad que ya forma parte de la vida cotidiana de muchos rosarinos.

“Nosotros tenemos que pensar en los usuarios”, sostuvo Javkin en diálogo con Cadena 3. El intendente defendió la propuesta que envió al Concejo y aseguró que fue elaborada a partir de los distintos proyectos presentados por los bloques. “El Consejo me pidió que junte todos los proyectos y, en base a eso, mande un mensaje. Entonces, lo que yo hice fue un informe tomando en cuenta todos los proyectos de los dieci años”, explicó.

Javkin consideró que la iniciativa contempla aspectos que permitirían mejorar las condiciones del servicio y garantizar mayor seguridad para los pasajeros. Entre los puntos que destacó, mencionó que los usuarios deben tener la certeza de que los conductores cuentan con carnet profesional y que las mujeres puedan elegir dónde sentarse dentro del vehículo. “El usuario tiene que tener resuelto, tiene que saber que el chofer tiene carnet profesional”, afirmó.

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El intendente también apuntó contra los cambios de postura que, según dijo, mostraron algunos concejales durante el debate. “Yo hasta hace poco tenía concejales que me hacían videítos en la puerta de la Muni diciéndome por qué no regularizaba Uber y ayer votaban en contra”, cuestionó. En ese sentido, calificó la situación como “medio ridícula” y sostuvo que la discusión debe centrarse en resolver las necesidades de quienes utilizan las aplicaciones.

Sobre la posibilidad de controlar a las empresas, Javkin señaló que el objetivo es contar con información que permita ordenar el funcionamiento de la actividad. Aseguró que el municipio ya avanzó en ese sentido y defendió la necesidad de establecer un marco regulatorio. “Hay que votar de una vez y tener legalizada una situación que hoy forma parte de la vida cotidiana de mucha gente”, concluyó, al reclamar que el proyecto vuelva a tratarse en el Concejo.

Informe de Fernando Carrafiello.