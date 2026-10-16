Lingotes del Banco Central: "Hay falta de transparencia y ocultamiento de información"

El traslado de lingotes de oro del Banco Central al exterior y las operaciones financieras vinculadas a esas reservas despertaron cuestionamientos por la falta de información oficial. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el economista Carlos Seggiaro repasó los antecedentes del caso y puso el foco en las explicaciones brindadas por las autoridades.

Según explicó, entre julio y agosto de 2024 se habrían realizado cuatro vuelos para trasladar unos 3.000 lingotes desde las bóvedas del Banco Central hacia el exterior. “El Banco Central no ha informado hasta el día de hoy todavía nada con respecto a eso”, sostuvo. Además, indicó que la situación tomó estado público a partir de una denuncia de empleados de la entidad que llegó al Congreso a través de la Asociación Bancaria.

Seggiaro también cuestionó las explicaciones sobre el destino del oro. Señaló que, inicialmente, el presidente del Banco Central habría indicado que los lingotes estaban en Suiza, aunque luego se informó que se encontraban físicamente en Londres. Para el economista, esto plantea un interrogante adicional por los antecedentes de incautaciones de activos de otros países en medio de conflictos internacionales. “Estamos teniendo ya un conflicto en términos diplomáticos” con el Reino Unido, advirtió, en referencia a la disputa por las Islas Malvinas.

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Otro de los argumentos oficiales que puso en duda fue que el traslado respondía a la necesidad de refundir lingotes antiguos y renovar sus sellos. Seggiaro afirmó que más del 95% de las piezas que estaban en el Banco Central habían sido adquiridas entre 2007 y 2012, por lo que cuestionó que esa explicación justificara la operación. También señaló que la Auditoría General de la Nación había reclamado información durante un año sin obtenerla, según lo que expuso en la entrevista.

El economista se refirió además a una pérdida operativa de alrededor de 1.000 millones de dólares asociada a una operación con derivados financieros vinculados al oro. Para explicar el mecanismo, lo comparó con los contratos de futuros que utilizan productores agropecuarios para cubrirse ante posibles bajas en el precio de la soja. Sin embargo, remarcó que, en este caso, la operación habría terminado en una pérdida efectiva para el Banco Central.

“Supuestamente, con la información que hay estas dos semanas, [el Banco Central apostó] a que iba a haber una caída del precio del oro”, explicó. Según su análisis, el precio subió en lugar de bajar y eso generó el resultado negativo. A diferencia de una empresa que utiliza coberturas para compensar pérdidas en su actividad comercial, sostuvo que en este caso no habría una operación productiva que compensara el resultado financiero.

Frente a las versiones oficiales sobre las ganancias obtenidas por la suba del oro, Seggiaro planteó que esa interpretación no contempla el costo de la cobertura realizada. “Si no hubiese salido del país”, señaló al analizar qué habría ocurrido si las reservas se hubieran mantenido sin esa operación. También advirtió que sigue sin conocerse si los lingotes fueron utilizados como garantía para obtener créditos o si fueron prestados a terceros, posibilidades que mencionó como hipótesis ante la ausencia de explicaciones oficiales.

Por último, el economista diferenció el resultado financiero de las posibles responsabilidades institucionales. “Hay una dimensión económica que es una pérdida de una operación, la verdad, inaceptable”, afirmó, y agregó: “Acá es un problema institucional. Falta de transparencia”. En ese marco, consideró que deberían investigarse las responsabilidades de los funcionarios involucrados y sostuvo que la falta de información y las respuestas brindadas ante el Congreso requieren explicaciones. Sus cuestionamientos y las hipótesis sobre el uso del oro no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la existencia de un delito.

Entrevista de Alberto Lotuf.