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Arrancó plantas del jardín del Aura en la Costa Nueva y terminó detenido

El sospechoso tiene 32 años y fue aprehendido este viernes a las 4.15, luego de que las cámaras del 911 permitieran constatar los daños en el espacio verde.

16/10/2026 | 10:28Redacción Cadena 3 Rosario

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El sospechoso tiene 32 años.

FOTO: El sospechoso tiene 32 años.

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  1.

    Video. Así fue el vandalismo en la zona del jardín del Aura.

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este viernes por provocar daños en el jardín del Aura, en la Costa Nueva de Rosario. La intervención policial se inició luego de que transeúntes denunciaran que había arrancado plantas del espacio verde.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4.15, cuando personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II fue comisionado a la zona de Estévez Boero al 899 por la presencia de un hombre que ocasionaba desorden.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a personas que se encontraban en el lugar y realizaron un patrullaje por las inmediaciones. Las imágenes del sistema de videovigilancia del 911 permitieron constatar los daños. El sospechoso fue localizado cerca de las escaleras del parque España.

Finalmente, los agentes aprehendieron al hombre, identificado como Josué David Casenza, y lo trasladaron a la comisaría 2ª para continuar con las actuaciones correspondientes. El hecho fue caratulado inicialmente como daños.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 32 años, identificado como Josué David Casenza.

¿Qué hizo? Provocó daños en el jardín del Aura arrancando plantas.

¿Cuándo ocurrió? Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 4.15.

¿Dónde sucedió? En el jardín del Aura, en la Costa Nueva de Rosario.

¿Cómo fue detenido? A través de una intervención policial tras denuncias de transeúntes y videovigilancia del 911.

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