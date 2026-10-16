FOTO: Denuncian grave caso de acoso en Villa Bosch por imágenes de alumnas creadas con IA

Buenos Aires, 16 octubre (NA) – Padres y estudiantes del Instituto Pío XII "Leonardo Murialdo" en la localidad bonaerense de Villa Bosch han denunciado que alumnos han creado imágenes íntimas de sus compañeras utilizando Inteligencia Artificial, y que la institución educativa no ha brindado respuestas adecuadas.

Las víctimas han manifestado públicamente que los incidentes comenzaron en 2024, cuando un grupo de estudiantes generó imágenes de las menores mediante IA, las cuales luego fueron vendidas o distribuidas, una situación que persiste en la actualidad.

Según las denuncias, las afectadas informaron a las autoridades del colegio, que se encuentra en la calle José Hernández al 945, en Villa Bosch, pero las respuestas recibidas han generado aún más controversia.

Por ejemplo, se mencionó que a las alumnas se les sugirió que deberían usar pantalón largo y no polleras "porque son provocativas", lo que ha sido interpretado como una forma de desviar la atención del problema central.

Ante la falta de acción por parte del colegio, las estudiantes decidieron hacer pública su situación: "Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que editan", expresó una de las alumnas.

Tras la denuncia, los directivos del establecimiento habrían tomado la decisión de no renovar la matrícula a varios de los involucrados en la creación de estas imágenes.