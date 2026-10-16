La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.
El sorteo número 41384 de La Previa se realizó el viernes 16 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8077, correspondiente a A primera (Pierna de Mujer). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41384, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8077, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8077
2° 8902
3° 6730
4° 2164
5° 4794
6° 2706
7° 1950
8° 8834
9° 4326
10° 5011
11° 9792
12° 6513
13° 3399
14° 4937
15° 3573
16° 1430
17° 4209
18° 8547
19° 3822
20° 6877
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41384 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8077.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Pierna de Mujer).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los números ganadores son 8077, 8902, 6730, 2164, 4794, entre otros.