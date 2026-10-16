La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

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El número de sorteo 41384, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8077, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8077

2° 8902

3° 6730

4° 2164

5° 4794

6° 2706

7° 1950

8° 8834

9° 4326

10° 5011

11° 9792

12° 6513

13° 3399

14° 4937

15° 3573

16° 1430

17° 4209

18° 8547

19° 3822

20° 6877