La montañita del mate tiene su campeonato: qué evaluarán y cuáles son los premios

FOTO: ¿Quién hace la mejor montañita del mate? Un campeonato busca al ganador

El Campeonato de la Montañita del Mate se realizará este viernes 16 de octubre, desde las 18, en el Museo del Mate de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro tendrá entrada gratuita para el público, con inscripción previa y cupos limitados, y pondrá a prueba la destreza de los participantes para acomodar la yerba y mantenerla firme durante las cebadas.

La propuesta es organizada por Piporé, el Museo del Mate y Usina Matera, con la conducción de los creadores de contenido Casi Delivery y Ema Vlogs. La sede está ubicada en Avenida de Mayo 853, en el centro porteño, y la competencia comenzará a las 18.30, con pruebas evaluadas por especialistas del sector.

• Cómo inscribirse para asistir

El formulario del campeonato permite registrarse para concurrir como público. Solicita nombre, apellido, correo electrónico, número de WhatsApp y edad.

Cada asistente debe completar una inscripción individual, incluso si concurre acompañado. El ingreso estará sujeto a la capacidad del espacio.

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• Las reglas y las pruebas del campeonato

Las bases del certamen establecen que los concursantes deberán acreditarse previamente con su DNI y llevar un mate vacío, limpio y sin modificaciones que ayuden a sostener la yerba.

Para garantizar las mismas condiciones, la organización entregará a todos los participantes iguales insumos: yerba sin palo, un termo con agua caliente y una bombilla. El armado deberá realizarse únicamente con esos elementos, el recipiente y las manos.

La competencia tendrá rondas eliminatorias y cada concursante contará con hasta cinco minutos para preparar su montañita. El jurado evaluará la estructura, la resistencia ante una caída corta, la durabilidad durante las sucesivas cebadas y el sabor.

Las decisiones de los especialistas serán definitivas, al igual que las resoluciones de los desempates.

Los premios incluirán yerba y accesorios para los tres primeros puestos:

• Primer puesto: cinco kilos de yerba, una mochila y un kit matero.

• Segundo puesto: un mate y una yerbera con yerba.

• Tercer puesto: un mate y yerba.

Además, todos los competidores recibirán un paquete de yerba.

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• Un museo dedicado a la historia y la cultura del mate

El Museo del Mate reúne una colección que, según su sitio oficial, alcanza las 10.000 piezas. Incluye mates de diferentes materiales y épocas, latas de yerba, pavas y otros objetos relacionados con la preparación de la infusión.

El espacio funciona en un edificio donde anteriormente estuvo el Bazar Inglés. Su propuesta recorre tanto la historia de los utensilios como las prácticas sociales vinculadas con el consumo del mate y la circulación de la yerba.

Entre sus actividades habituales ofrece visitas guiadas, talleres educativos, una tienda y un mate bar. Para consultas, publica el teléfono +54 9 11 5011-5513.

El sitio de turismo de la Ciudad de Buenos Aires también incorpora al museo entre sus propuestas culturales y destaca la presencia de piezas de los siglos XVIII y XIX, junto con diseños contemporáneos. La colección incluye documentos y objetos que permiten conocer aspectos del circuito comercial y cultural de la yerba, desde los pueblos originarios y las misiones jesuíticas hasta la actualidad.

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