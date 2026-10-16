Ex policía acusado de femicidio y abuso sexual de Bárbara Aragón en Rosario

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) – La fiscal Marina Bertolotti formalizó la imputación del ex policía Eliel Gerónimo Noel Schiffo, de 37 años, por el abuso sexual y femicidio de Bárbara Aragón en la ciudad de Rosario. En la audiencia llevada a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal le imputó los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por ser la víctima mujer y por haber mediado violencia de género, en calidad de autor y en grado consumado.

La jueza de primera instancia Luciana Vallarella aceptó la imputación y, siguiendo lo solicitado por la Fiscalía, determinó la prisión preventiva efectiva del acusado. La Fiscalía atribuyó el hecho a lo ocurrido el sábado 10 de octubre de 2026, en horas de la mañana, cuando el imputado contactó a la víctima para mantener un encuentro con fines sexuales a cambio de dinero en su departamento, ubicado en la calle Juan José Paso al 6200 de Rosario.

Bárbara Aragón llegó al lugar tras ser trasladada por un chofer de una aplicación. Una vez en el departamento, Schiffo le informó que no contaba con el dinero para pagarle, lo que llevó a la víctima a expresar su deseo de retirarse. Sin embargo, el acusado le impidió salir.

En el interior del inmueble, Schiffo abusó de ella, causándole lesiones, y posteriormente la asesinó asfixiándola con sus manos. Luego, envolvió el cuerpo en una frazada y lo escondió en la cocina de la vivienda, donde fue encontrado horas más tarde por la Policía.

Durante la audiencia, se destacó que el hecho se produjo en un contexto de violencia de género, dado que la víctima había manifestado su intención de irse por la falta de pago, lo que desencadenó una conducta intimidatoria y violenta por parte del imputado. La fiscal subrayó que esta conducta está relacionada con el ejercicio de violencia, intimidación y control sobre una mujer en razón de su género, particularmente frente al ejercicio de su autonomía corporal y su decisión de no acceder a determinadas prácticas.

La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal confirmó que la causa de muerte de la víctima fue la asfixia.

Además, se reveló que el imputado había sido exonerado de las fuerzas de seguridad en 2021 tras ser juzgado en una causa por narcotráfico.