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Horror en Cruz del Eje: hallan a una joven asesinada dentro de una heladera y tapada con cal

La víctima estaba desaparecida desde principios de mes. Su pareja habría dejado una carta confesando el femicidio y es buscada por la Policía.

16/10/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

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Un macabro hallazgo conmociona a la ciudad de Cruz del Eje. Una joven de 24 años, identificada como Camila Iglesias, que era buscada desde el pasado 2 de octubre, fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda, dentro de una heladera y cubierta de cal, en lo que se investiga como un brutal femicidio.

El trágico desenlace sucedió en un domicilio de barrio Los Altos, propiedad de su expareja, un hombre de apellido Gómez, quien es intensamente buscado

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la noticia a Cadena 3: “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario respecto al avance de la causa.

De acuerdo con las primeras informaciones, en la vivienda, las autoridades habrían encontrado además una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este momento, las fuerzas policiales despliegan un intenso operativo de búsqueda en toda la zona para dar con el paradero del presunto agresor. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía de instrucción de turno de Cruz del Eje, que trabaja en el levantamiento de pruebas y mantiene la reserva de las actuaciones para no entorpecer la investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Cruz del Eje? Se encontró a una joven de 22 años sin vida, quien había sido reportada como desaparecida desde el 2 de octubre.

¿Quién confirmó el hallazgo? El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el trágico desenlace.

¿Cuándo fue la desaparición? La joven desapareció el 2 de octubre, y su cuerpo fue encontrado recientemente.

¿Dónde se hallaron los restos? Los restos de la víctima fueron localizados dentro de una heladera cubierta de cal.

¿Cómo se investiga el caso? Se investiga como un femicidio, y la fiscalía de instrucción de Cruz del Eje está a cargo del caso.

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