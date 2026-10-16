El drama judicial que atraviesa una nieta del ex presidente Carlos Menem en Córdoba

Antonella Menem, hija de Carlitos Menem Junior y nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, enfrenta un posible desalojo en Córdoba, una disputa judicial que lleva más de una década y que está a cargo de la Fiscalía N°2 de Villa Carlos Paz.

Desde hace más de 10 años Antonella sufre la posibilidad de perder su vivienda en Villa Parque Síquiman, Córdoba, que, según relató públicamente, compró con dinero recibido de la herencia de su padre, quien falleció en marzo de 1995. Ahora, ante un posible desalojo, el abogado Ignacio Barrios asumió su representación y trabaja para recuperar el inmueble. "Lo que debía ser un hogar para ella y sus hijos terminó convertido en una prolongada batalla", explicó Barrios ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

La mujer, de 38 años, denunció que, cuando intentó vender la propiedad, le sustituyeron los documentos que debía firmar y luego perdió su tenencia. En febrero de 2024 anunció que había recuperado la casa, pero el conflicto continuó.

Ahora su estrategia judicial se concentra en sostener los derechos sobre la propiedad, con el objetivo de recuperar el lugar y alcanzar una solución que le permita dejar atrás años de incertidumbre. La intervención del letrado busca dar una respuesta jurídica a un problema que también tiene un profundo impacto personal y familiar.

La situación habitacional se suma a una historia atravesada por la muerte de su padre, el prolongado proceso judicial para obtener el reconocimiento de su filiación y los enfrentamientos con su familia paterna.

En 2025 Antonella fue absuelta en el juicio por calumnias e injurias iniciado por su tía Zulemita Menem y desde hace tiempo denuncia públicamente amenazas y hostigamiento en redes sociales.

"Antonella busca encauzar su reclamo y recuperar la tranquilidad. Detrás de un apellido asociado al poder, hay una mujer que lleva años intentando proteger su patrimonio y el hogar que eligió para su familia", sostuvo su abogado.

Antonella nació el 24 de junio de 1988, fruto de la fugaz relación de su madre Amalia Pinetta con el hijo del ex presidente Carlos Menem, a quien conoció en la Expo La Rioja en octubre de 1987.

Carlitos Menem nunca llegó a conocerla. El secreto se mantuvo bajo llaves hasta que se conoció el fallecimiento del hijo del entonces presidente. El 15 de marzo de 1995, el helicóptero Bell 206B JetRanger III en el que viajaba se estrelló a un costado de la ruta nacional 9, en el kilómetro 211,5, entre Ramallo y San Nicolás.

Durante años, tanto ella como su mamá, lucharon para que la familia Menem la reconocieran como heredera. En octubre de 1995 se concretó el análisis de ADN, el cual confirmaba que Antonella era hija de Carlitos.

Desde ese momento inició un proceso de fuertes conflictos y distanciamientos, los cuales continúan vigentes.