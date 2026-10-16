Fray Luis Beltrán: Prefectura busca a los tres tripulantes que se cayeron de una lancha en el Paraná

La Prefectura Naval Argentina rescató a un hombre que había caído a las aguas del río Paraná tras el hundimiento de una lancha deportiva en la zona de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, continúa la búsqueda de otros tres tripulantes que viajaban en la embarcación.

El episodio ocurrió durante la noche de este jueves, cuando la lancha en la que se desplazaban cuatro personas se hundió por la popa, aparentemente como consecuencia del oleaje, mientras regresaban de una isla ubicada frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán.

Tras recibir una alerta del sistema de emergencias 911, personal de la Prefectura desplegó una unidad de superficie para asistir a los afectados. Los efectivos lograron localizar a un hombre, de 61 años, en inmediaciones del kilómetro 432 del río Paraná y lograron extraerlo del agua.

Una vez rescatado, el navegante informó que viajaba junto a otros tres adultos, todos oriundos de la localidad de San Lorenzo. A partir de estos datos, se amplió el despliegue para dar con los tripulantes desaparecidos.

El operativo cuenta con la participación de varias unidades guardacostas de la Institución, que trabajan en la zona para localizar a las personas. Además, intervienen los buzos de la Estación de Salvamento Rosario para intensificar la búsqueda.

En el marco del procedimiento, se emitió un Aviso a los Navegantes para alertar a quienes transitan por el sector y se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del doctor Agustín Mori, que ordenó continuar con las tareas de búsqueda y las actuaciones correspondientes.