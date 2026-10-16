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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 17°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento suaves. Conocé todos los detalles del clima para hoy.

16/10/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1022 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de mayor frescura durante la tarde. No se esperan lluvias, y la visibilidad seguirá siendo buena.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 17 de octubre la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 18 de octubre se espera una mínima de 8° y una máxima de 15°, con cielo despejado. Para el lunes 19 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con nubes dispersas. El martes 20 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con cielo despejado.

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