Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de scattered clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el noroeste.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos suaves que contribuirán a un clima agradable. La humedad y la presión atmosférica se mantienen estables, con un 69% de humedad y 1023 hPa de presión.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. El sábado 17 de octubre se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, con moderate rain. El domingo 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 22°, con broken clouds. Para el lunes 19 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 23°, con overcast clouds. Finalmente, el martes 20 de octubre, las temperaturas irán de 14° a 27°, con light rain.