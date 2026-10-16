Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre
Este viernes 16 de octubre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves durante la tarde.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de scattered clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el noroeste.
El clima hoy viernes 16 de octubre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos suaves que contribuirán a un clima agradable. La humedad y la presión atmosférica se mantienen estables, con un 69% de humedad y 1023 hPa de presión.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. El sábado 17 de octubre se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, con moderate rain. El domingo 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 22°, con broken clouds. Para el lunes 19 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 23°, con overcast clouds. Finalmente, el martes 20 de octubre, las temperaturas irán de 14° a 27°, con light rain.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un clima agradable con temperaturas entre 12° y 21° y cielos parcialmente nublados.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual en Córdoba es de 17° con una sensación térmica de 18°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para Córdoba en el día de hoy.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se esperan lluvias moderadas, mientras que el domingo habrá cielos parcialmente nublados.
¿Qué temperaturas se prevén para los próximos días?
Las temperaturas oscilarán entre 11° y 27° en los próximos días, con algunas lluvias.