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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 12° y 17°, con viento moderado y una humedad del 61%.

16/10/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Mendoza.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 61% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1023 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con un viento moderado que podría afectar la sensación térmica. La humedad se mantendrá en niveles altos, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza también se presentarán con lluvias ligeras. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°. El domingo 18 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 20°. Para el lunes 19 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°. Finalmente, el martes 20 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°.

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