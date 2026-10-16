FOTO: Más del 93% de los internos de Devoto ya fueron trasladados a Marcos Paz

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El Servicio Penitenciario Federal ha completado el traslado de más del 93% de los internos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz, un proceso que se encamina hacia la desocupación total de la prisión situada en el centro del barrio porteño.

En la quinta jornada de operaciones, se derivaron 207 internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, alcanzando un total de 1.400 internos en el nuevo establecimiento.

"En menos de una semana, con nuestras cinco Fuerzas Federales trabajando juntas bajo un Comando Unificado y con el máximo control. Seguimos", afirmó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional también celebraron el avance logrado: "Un operativo histórico que llevamos adelante con planificación, coordinación de las Fuerzas Federales y estrictas medidas de seguridad, como parte del proceso de reorganización de la infraestructura penitenciaria federal. En nuestras cárceles federales, Ley y Orden".

La nueva prisión se erige sobre un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para 2.232 presos.

Una vez que se complete el traslado, se prevé llevar a Marcos Paz a otros 350 internos que actualmente están detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.