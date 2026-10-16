Más del 93% de los internos de Devoto ya fueron trasladados a Marcos Paz
Ya son 1.400 los internos trasladados en cinco jornadas consecutivas, avanzando hacia la desocupación definitiva de la cárcel ubicada en pleno corazón del barrio porteño.
FOTO: Más del 93% de los internos de Devoto ya fueron trasladados a Marcos Paz
Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El Servicio Penitenciario Federal ha completado el traslado de más del 93% de los internos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz, un proceso que se encamina hacia la desocupación total de la prisión situada en el centro del barrio porteño.
En la quinta jornada de operaciones, se derivaron 207 internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, alcanzando un total de 1.400 internos en el nuevo establecimiento.
"En menos de una semana, con nuestras cinco Fuerzas Federales trabajando juntas bajo un Comando Unificado y con el máximo control. Seguimos", afirmó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional también celebraron el avance logrado: "Un operativo histórico que llevamos adelante con planificación, coordinación de las Fuerzas Federales y estrictas medidas de seguridad, como parte del proceso de reorganización de la infraestructura penitenciaria federal. En nuestras cárceles federales, Ley y Orden".
La nueva prisión se erige sobre un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para 2.232 presos.
Una vez que se complete el traslado, se prevé llevar a Marcos Paz a otros 350 internos que actualmente están detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los internos de Devoto?
Más del 93% de los internos de la cárcel de Devoto han sido trasladados a Marcos Paz.
¿Cuántos internos han sido trasladados hasta ahora?
Un total de 1.400 internos han sido trasladados en cinco jornadas consecutivas.
¿Quiénes están a cargo del traslado?
El Servicio Penitenciario Federal y cinco Fuerzas Federales están coordinando el traslado.
¿Qué capacidad tiene la nueva prisión en Marcos Paz?
El nuevo complejo tiene capacidad para alojar a 2.232 presos en unidades de máxima seguridad.
¿Qué pasará con los internos restantes?
Se trasladarán 350 internos que actualmente están en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.
[Fuente: Noticias Argentinas]