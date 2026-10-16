El Manchester City se enfrenta al Ipswich buscando mantener su racha perfecta en la Premier League

FOTO: Con Haaland a la cabeza, el City tuvo un inicio perfecto en la Premier League.

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Este sábado, el Manchester City recibirá al Ipswich en el marco de la séptima jornada de la Premier League de Inglaterra, con la meta de conservar su puntaje perfecto.

El partido se llevará a cabo en el Etihad Stadium, comenzando a las 11 de la mañana (hora argentina), y será transmitido por ESPN y Disney+ Premium.

El Manchester City llega a este duelo tras un inicio inmejorable en la Premier League, habiendo ganado todos los partidos disputados, lo que le permite liderar la tabla con 18 puntos, tres por delante de su inmediato perseguidor, el Arsenal.

En su más reciente encuentro, los Citizens lograron una contundente victoria de 3-0 sobre el Liverpool como visitantes, lo que reafirma su posición como uno de los principales candidatos al título, con el mediocampista argentino Enzo Fernández como figura destacada del equipo.

Por su parte, el Ipswich ha tenido un buen comienzo de temporada, ubicándose en la décima posición con nueve puntos. En su último partido, los dirigidos por Gary O'Neil se impusieron 2-1 ante el Fulham.

En el primer partido de la jornada, el Everton se enfrentará al Chelsea a las 8:30 de la mañana, mientras que otros dos encuentros se disputarán a las 11, además del Manchester City - Ipswich: Brentford - Liverpool y Fulham - Hull City.

Finalmente, a las 13:30, el Aston Villa visitará al Newcastle.