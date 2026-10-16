Tensiones entre Trump y Zelenski: Estados Unidos suspende sanciones a Rusia

Buenos Aires, 16 octubre (NA) — El Gobierno estadounidense ha decidido extender nuevamente la suspensión parcial de las sanciones contra la empresa rusa Lukoil, en un contexto donde los altos precios de la energía afectan la campaña de los republicanos y del presidente Donald Trump, a solo un mes de las elecciones de medio término.

Un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicado en el sitio web del Ministerio del Tesoro, establece que Lukoil podrá operar sus estaciones de servicio fuera de Rusia hasta el 24 de abril de 2027.

Esta medida representa la segunda extensión de las sanciones, luego de una primera prórroga anunciada en diciembre y otra a mediados de abril.

La decisión se produce una semana después de que Donald Trump revelara un acuerdo con Moscú para el suministro de gasoil ruso, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

El gasoil, fundamental para el transporte y la agricultura en Estados Unidos, ha visto un aumento considerable en su precio desde el inicio del conflicto en Irán, superando los 6,50 dólares por galón (3,8 litros).

El costo de vida ha emergido como un tema central en las elecciones de mitad de mandato, programadas para el 3 de noviembre, donde los demócratas buscan ganar el control de ambas cámaras del Congreso durante los últimos dos años de mandato de Donald Trump.

El impacto de los ataques contra refinerías rusas en los precios de los combustibles

Más que la disminución del suministro debido al cierre del estrecho de Ormuz, que representa el tránsito del 20% de los hidrocarburos globales, los problemas en los productos refinados han tenido un impacto significativo en los precios de los combustibles.

Entre las causas se encuentran los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas, en respuesta a los bombardeos de Moscú sobre infraestructuras civiles en Ucrania.

La suspensión parcial de las sanciones no afecta a las "transferencias de fondos a cualquier persona o cuenta ubicada en Rusia", según lo indicado en el documento de la OFAC, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta finales de enero, Lukoil poseía activos en el extranjero que incluían más de 200 estaciones de servicio en Estados Unidos, dos refinerías en Rumania y Bulgaria, y el yacimiento petrolífero de West Qurna 2, uno de los más importantes a nivel mundial, ubicado al sur de Irak.

"Zelenski no es un buen tipo con el que debamos tratar"

Por su parte, el presidente Trump expresó su opinión sobre Zelenski en una entrevista con Newsmax, afirmando: "No soy muy partidario de Zelenski".

El mandatario estadounidense subrayó que si se llega a un acuerdo, no será con el actual líder ucraniano.

"Él no desea llegar a un acuerdo. Asegura que quiere negociar, pero no es así. No, no soy muy partidario de Zelenski. Han destruido ese país", añadió.

Trump indicó que, aunque cree que tanto Vladímir Putin como Zelenski "desearían que la crisis terminara", considera que le "resulta más difícil tratar" con el líder ucraniano que con su par ruso.

Trump calificó como "una vergüenza" los renovados ataques de Ucrania contra las refinerías rusas.

"Zelenski no es una persona con la que nos convenga tratar. Él no quiere llegar a un acuerdo. Dice que quiere hacerlo, pero en realidad no es así. No, no soy precisamente un gran admirador de Zelenski", enfatizó Trump.

Zelenski busca apoyos en Europa

El presidente ucraniano se reunió en Bruselas con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y mantuvo reuniones bilaterales con líderes europeos antes de participar en una cumbre de la Unión Europea.

Zelenski declaró al diario Financial Times que Ucrania no se abstendrá de atacar las refinerías rusas, dado que Moscú no ha respetado la tregua de los ataques contra infraestructuras energéticas anunciada por Trump.

"Es una lástima que estemos perdiendo a un aliado fuerte", manifestó Zelenski en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, refiriéndose a Trump y a Estados Unidos.

Los líderes de la Unión Europea (UE) reafirmaron este viernes su compromiso de seguir apoyando financieramente y militarmente a Ucrania, y su intención de impulsar el proceso de adhesión de Kiev al bloque.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que la UE debe incrementar su respaldo a Ucrania mientras intensifica la presión sobre Rusia para que se siente a negociar.

"No es momento de retirar el apoyo a Ucrania, tampoco de aliviar las sanciones a Rusia", subrayó Costa a los medios, junto a Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen mencionó que la UE está trabajando en su 22º paquete de sanciones contra Rusia, y acusó a Moscú de no cumplir con el alto el fuego energético propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los líderes de la UE también discutieron los preparativos de Ucrania para el próximo invierno y sus necesidades financieras y militares para 2026 y 2027.

Zelenski agradeció a la UE su apoyo constante y enfatizó que la prioridad máxima de Ucrania es asegurar el suministro energético de cara al invierno, así como contar con sistemas de defensa antiaérea y financiamiento.

En este contexto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, hizo un llamado a incrementar el apoyo a Ucrania ante la llegada del invierno, reconociendo la dependencia de Europa de la tecnología militar estadounidense.

"Starlink es realmente necesario para Ucrania y, desafortunadamente, a corto plazo Europa no puede reemplazar esta capacidad", comentó Kallas a los medios antes de la cumbre.

Asimismo, mencionó las dificultades para coordinarse con Washington en torno al conflicto, y destacó que la UE ha intentado persuadir a sus socios estadounidenses para que aumenten la presión sobre Rusia.

Costa y Von der Leyen reafirmaron su apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE y celebraron la apertura de dos nuevos capítulos de negociación.