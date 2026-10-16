El papa León XIV celebra misa y reportan una mejora continua en su salud desde el hospital
El Vaticano confirmó que el papa León XIV mostró una mejora constante en su salud tras realizarse nuevos estudios. El Papa celebró una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.
FOTO: El papa León XIV
Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo una misa este viernes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, tras recibir la confirmación por parte del Vaticano sobre su mejora constante en su estado de salud general.
Un informe emitido esta mañana detalló que, en el cuarto día de hospitalización del Papa, los médicos han indicado que nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax han corroborado la mejora constante en su condición.
El comunicado también señaló que "el Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y lleva a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía realizada el martes", lo que es un signo alentador para su proceso de recuperación.
Noticia en desarrollo...
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente con el papa León XIV?
El papa celebró una misa en el Hospital Policlínico Gemelli y su salud muestra una mejora constante.
¿Qué confirmaron los médicos sobre su salud?
Los médicos indicaron que nuevas pruebas de sangre y una radiografía confirmaron su mejora continua.
¿Qué actividades realiza el Papa mientras se recupera?
Continúa con fisioterapia respiratoria y lleva a cabo actividades diarias de forma independiente.
¿Cuántos días lleva hospitalizado?
El papa León XIV se encuentra en el hospital desde hace cuatro días.
¿Qué cirugía se realizó el Papa?
El Papa se recupera de una cirugía realizada el martes pasado.
[Fuente: Noticias Argentinas]