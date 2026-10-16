El papa León XIV celebra misa y reportan una mejora continua en su salud desde el hospital

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo una misa este viernes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, tras recibir la confirmación por parte del Vaticano sobre su mejora constante en su estado de salud general.

Un informe emitido esta mañana detalló que, en el cuarto día de hospitalización del Papa, los médicos han indicado que nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax han corroborado la mejora constante en su condición.

El comunicado también señaló que "el Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y lleva a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía realizada el martes", lo que es un signo alentador para su proceso de recuperación.

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Agencia NA