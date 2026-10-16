Scaglia y su ausencia en el Congreso: "Fue una maniobra kirchnerista para desestabilizar al país"

La diputada nacional por Santa Fe y presidenta del PRO provincial, Gisela Scaglia, defendió su decisión de no dar quórum en la sesión de la Cámara de Diputados y cuestionó a la oposición por impulsar el rechazo al DNU 70/2023. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que la discusión parlamentaria podía poner en riesgo distintas normas vinculadas con la economía y las actividades productivas. “No se defendía a la gente, fue una maniobra kirchnerista para desestabilizar a la Argentina”, afirmó.

Scaglia explicó que su postura no implica un rechazo a los reclamos por discapacidad, financiamiento universitario o protección de la propiedad privada. Aseguró que trabaja para mejorar las políticas destinadas a esos sectores, pero consideró que la sesión opositora buscaba derogar el decreto sin contemplar las consecuencias sobre otras disposiciones. Según advirtió, una eventual caída del DNU podía afectar la legislación sobre alquileres, abastecimiento, góndolas y cielos abiertos, además de las normas relacionadas con el comercio exterior.

La legisladora también señaló que el debate sobre la Ley de Tierras ya tenía una instancia prevista para la semana siguiente, dentro del tratamiento de un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. “Estoy segura de que lo de ayer fue una maniobra kirchnerista para desestabilizar una vez más a la Argentina”, expresó. En ese sentido, rechazó las versiones que vincularon su ausencia con un supuesto acuerdo entre el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei.

“Yo voté con mis convicciones”, remarcó Scaglia, quien aseguró que no mantiene un acuerdo político con La Libertad Avanza y que tiene diferencias con numerosas decisiones del Gobierno nacional. Sin embargo, defendió la continuidad del rumbo económico basado en el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. Al mismo tiempo, reclamó cambios para impulsar la producción, revisar el ingreso de importaciones y reducir impuestos y cargas fiscales. “La Argentina tiene un rumbo del cual a mí me parece que no hay que volver atrás”, sostuvo.

En cuanto al financiamiento universitario, la diputada afirmó que respalda la universidad pública y gratuita y anticipó que volverá a votar contra un presupuesto que no garantice los recursos necesarios. “La universidad nos ha dado las oportunidades de crecer y de ser quienes somos a muchos argentinos”, señaló. También consideró que la discusión presupuestaria de la próxima semana será determinante para establecer las partidas destinadas al sistema universitario.

Sobre la discapacidad, Scaglia cuestionó que la emergencia vigente sea presentada como una solución suficiente para las personas y las organizaciones del sector. Según indicó, durante el año hubo instituciones con dificultades para cobrar y sostener sus actividades. “La emergencia no le resuelve el problema a las personas con discapacidad ni a las organizaciones. Lo único que les resuelve el problema es una ley”, afirmó. En ese marco, defendió una nueva normativa que actualice automáticamente el nomenclador, garantice previsibilidad en los pagos, ordene las pensiones e incluya auditorías para evitar irregularidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada también reclamó que el Congreso apruebe el Presupuesto 2027 y advirtió sobre los riesgos de que el Poder Ejecutivo continúe administrando los recursos con las partidas de ejercicios anteriores. “Lo peor que le podría pasar a la Argentina es no tener un presupuesto”, sostuvo. Según explicó, contar con reglas claras es importante para atraer inversiones, especialmente en sectores como la minería, el gas y el petróleo. Por eso, pidió revisar y corregir el proyecto, pero evitar que la discusión se convierta exclusivamente en una disputa política.

Finalmente, Scaglia se refirió a las dificultades para construir una alternativa política por fuera de la polarización entre el oficialismo y el peronismo. En un contexto de creciente confrontación, consideró que existe un sector de la sociedad que no se identifica con ninguno de los dos espacios, aunque suele inclinarse por uno de ellos cuando debe elegir entre opciones concretas. Para la legisladora, una tercera vía necesita dirigentes creíbles, presencia nacional y propuestas consistentes. Mientras tanto, defendió su decisión de no acompañar la sesión opositora y sostuvo que sus posiciones responden a sus propias convicciones políticas.

Entrevista de Hernán Funes.