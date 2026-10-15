No hubo quórum en Diputados y se cayó la sesión para voltear el DNU 70: las ausencias claves
La oposición reunió 121 diputados, ocho menos de los necesarios para abrir el debate y tratar la derogación del decreto de Javier Milei. Las ausencias de legisladores vinculados a gobernadores aliados fueron determinantes para que el oficialismo conservara el DNU.
15/10/2026 | 14:40Redacción Cadena 3
FOTO: No hubo quórum en Diputados y se cayó la sesión para voltear el DNU 70.
FOTO: La oposición busca voltear el DNU 70 de Milei. Foto: archivo.
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Audio. La oposición busca voltear el DNU 70 de Milei, pero hay dudas sobre el quórum en Diputados
Ahora país
La oposición no logró reunir el quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica del gobierno de Javier Milei. Hubo 121 legisladores sentados en sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
Las ausencias de diputados vinculados a gobernadores provinciales fueron determinantes para que el oficialismo bloqueara la sesión y conservara el decreto. Entre los casos más relevantes estuvieron los de los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres y legisladores de Tucumán, Salta, Misiones, Chubut y Jujuy.
También faltaron dos integrantes de Unión por la Patria, provenientes de Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La oposición pretendía avanzar con la derogación del DNU y tratar otros temas sensibles para el Gobierno, como la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar el endeudamiento de las familias.
Las ausencias clave que dejaron a la oposición sin quórum
Los diputados que no se presentaron y cuyos alineamientos políticos resultaron centrales para el resultado de la jornada fueron:
Santa Fe: Gisela Scaglia y José Núñez, vinculados al gobernador Maximiliano Pullaro.
Córdoba: Alejandra Torres.
Salta: Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
Misiones: Daniel Vancsik.
Chubut: Jorge “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres.
Tucumán: los tres diputados del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.
Jujuy: Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, alineados con el gobernador Carlos Sadir.
El caso de Zigarán fue uno de los más llamativos: la diputada había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente se ausentó. Su decisión se sumó a las demás bajas que impidieron alcanzar el número necesario para abrir el recinto.
Las ausencias reflejaron las dificultades de la oposición para sostener una mayoría con sectores que mantienen vínculos políticos con gobernadores provinciales y negocian con la Casa Rosada.
El oficialismo logró blindar el DNU 70/2023
El decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión introdujo cambios en distintas áreas de la economía y es considerado estratégico por el Gobierno. La oposición buscaba derogarlo en su totalidad, pero no pudo siquiera abrir el recinto.
La estrategia oficialista incluyó negociaciones con bloques aliados y la convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre a las 12, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ese encuentro contempla el tratamiento de discapacidad y endeudamiento familiar, además de otros proyectos.
En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas propias, entre ellas el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora disposiciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales y los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La propuesta cuenta con el acompañamiento de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.
Una jornada atravesada por la marcha universitaria
La sesión frustrada coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, movilizaciones y el paro de trabajadores estatales. Mientras la oposición intentaba reunir los votos para abrir el debate, miles de personas se movilizaban para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La caída de la sesión dejó sin tratamiento la derogación del DNU y los otros temas que la oposición buscaba incorporar a la agenda parlamentaria. Con las ausencias registradas, el oficialismo consiguió evitar una discusión que podía poner en riesgo una de las normas centrales de su programa económico.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué se intenta derogar en la Cámara de Diputados? La oposición intenta derogar el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
¿Quién es el principal opositor a la derogación del DNU? El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto es uno de los principales opositores a la derogación del DNU.
¿Cuándo se lleva a cabo la sesión en la Cámara de Diputados? La sesión está convocada para las 14 horas del día de hoy.
¿Dónde se están realizando protestas en relación con este tema? Las protestas se llevan a cabo frente al Congreso de la Nación.
¿Por qué es importante el quórum en esta sesión? Se necesitan 129 diputados presentes para abrir el recinto y habilitar el debate sobre la derogación.