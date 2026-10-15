No hubo quórum en Diputados y se cayó la sesión para voltear el DNU 70: las ausencias claves

FOTO: No hubo quórum en Diputados y se cayó la sesión para voltear el DNU 70.

La oposición no logró reunir el quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica del gobierno de Javier Milei. Hubo 121 legisladores sentados en sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

Las ausencias de diputados vinculados a gobernadores provinciales fueron determinantes para que el oficialismo bloqueara la sesión y conservara el decreto. Entre los casos más relevantes estuvieron los de los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres y legisladores de Tucumán, Salta, Misiones, Chubut y Jujuy.

También faltaron dos integrantes de Unión por la Patria, provenientes de Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La oposición pretendía avanzar con la derogación del DNU y tratar otros temas sensibles para el Gobierno, como la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar el endeudamiento de las familias.

Las ausencias clave que dejaron a la oposición sin quórum

Los diputados que no se presentaron y cuyos alineamientos políticos resultaron centrales para el resultado de la jornada fueron:

Santa Fe: Gisela Scaglia y José Núñez, vinculados al gobernador Maximiliano Pullaro.

Córdoba: Alejandra Torres.

Salta: Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

Misiones: Daniel Vancsik.

Chubut: Jorge “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres.

Tucumán: los tres diputados del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.

Jujuy: Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, alineados con el gobernador Carlos Sadir.

El caso de Zigarán fue uno de los más llamativos: la diputada había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente se ausentó. Su decisión se sumó a las demás bajas que impidieron alcanzar el número necesario para abrir el recinto.

Las ausencias reflejaron las dificultades de la oposición para sostener una mayoría con sectores que mantienen vínculos políticos con gobernadores provinciales y negocian con la Casa Rosada.

El oficialismo logró blindar el DNU 70/2023

El decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión introdujo cambios en distintas áreas de la economía y es considerado estratégico por el Gobierno. La oposición buscaba derogarlo en su totalidad, pero no pudo siquiera abrir el recinto.

La estrategia oficialista incluyó negociaciones con bloques aliados y la convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre a las 12, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ese encuentro contempla el tratamiento de discapacidad y endeudamiento familiar, además de otros proyectos.

En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas propias, entre ellas el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora disposiciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales y los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La propuesta cuenta con el acompañamiento de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

Una jornada atravesada por la marcha universitaria

La sesión frustrada coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, movilizaciones y el paro de trabajadores estatales. Mientras la oposición intentaba reunir los votos para abrir el debate, miles de personas se movilizaban para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La caída de la sesión dejó sin tratamiento la derogación del DNU y los otros temas que la oposición buscaba incorporar a la agenda parlamentaria. Con las ausencias registradas, el oficialismo consiguió evitar una discusión que podía poner en riesgo una de las normas centrales de su programa económico.

Informe de Mauricio Conti.