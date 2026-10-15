Un hombre se prendió fuego durante un desalojo en Estación Juárez Celman y terminó con quemaduras
El hombre, de 46 años, se subió al techo de la vivienda y se negó a retirarse durante el procedimiento. Más tarde tuvo que ser asistido. Finalmente las autoridades resolvieron suspender el desalojo.
15/10/2026 | 16:26Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba.
Un hombre de 46 años se prendió fuego durante un procedimiento de desalojo en una vivienda de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón. El episodio le provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo y obligó a la intervención de un servicio de emergencias médicas.
El hecho ocurrió durante las últimas horas, cuando efectivos de la Policía de Córdoba, pertenecientes a la Departamental Colón, y autoridades judiciales llegaron a una casa ubicada en calle Los Eucaliptos al 120 para ejecutar el desalojo.
En medio del operativo, uno de los residentes se subió al techo de la vivienda y se negó a abandonar el lugar. En esas circunstancias, se autolesionó utilizando un líquido inflamable.
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Personal de emergencias médicas asistió al hombre y constató que presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo. Luego fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
Posteriormente, recibió el alta médica, según el parte policial.
Tras el episodio, y por disposición judicial, las autoridades resolvieron suspender el procedimiento de desalojo previsto para esa jornada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre se prendió fuego durante un desalojo en Estación Juárez Celman.
¿Quiénes intervinieron? La Policía de Córdoba y un servicio de emergencias médicas.
¿Cuándo sucedió? Durante las últimas horas antes del reporte.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En una vivienda en calle Los Eucaliptos al 120.
¿Por qué se suspendió el desalojo? Por disposición judicial tras el incidente del hombre.